La obra de la avenida Mosconi avanza a una velocidad poco habitual para un proyecto de semejante magnitud y ya empieza a mostrar resultados concretos en uno de los sectores más sensibles para el tránsito entre Neuquén y Cipolletti.

Mientras miles de automovilistas todavía atraviesan desvíos y cambios de circulación diarios, desde el municipio aseguran que el ritmo de trabajo permitió acortar plazos y habilitar etapas antes de lo previsto. Detrás de esa aceleración hay una logística distinta a la que normalmente se utiliza en obras urbanas de gran escala.

“Cuando hicimos esta licitación pusimos particularidades que no son habituales, como el trabajo mañana, tarde y noche”, explicó el secretario de Infraestructura Urbana, Alejandro Nicola, durante una entrevista con AM550.

Según detalló, el objetivo fue reducir al mínimo posible el tiempo de afectación para quienes todos los días circulan por la traza, y, sobre todo, quienes circulan desde y hacia Cipolletti, para conectarla con Neuquén capital.

Tres turnos, más máquinas y muchos frentes al mismo tiempo

La diferencia más visible respecto a otras obras está en la cantidad de tareas ejecutándose en simultáneo. Mientras una cuadrilla trabaja sobre cañerías y cruces subterráneos, otras avanzan con cordones cuneta, infraestructura eléctrica, asfaltado y estructuras de gran porte.

“Tenemos muchos frentes de trabajo, son ocho o nueve frentes distintos”, describió Nicola.

El funcionario explicó además que el operativo funciona con tres turnos de trabajo y una cantidad de maquinaria superior a la habitual.

“Normalmente las empresas tienen un turno y un solo maquinista. Acá tenemos tres maquinistas y varias máquinas a la vez”, sostuvo.

Ese esquema permite avanzar incluso durante la noche en distintos sectores de la obra, algo que se traduce directamente en menos tiempo de desvíos y cortes.

El asfalto llega sin pausa

Una de las imágenes que más se repite sobre Mosconi es la fila constante de camiones entrando y saliendo del sector de obra mientras las máquinas trabajan sobre la calzada.

“Se puede ver que empieza la máquina a colocar el asfalto y van llegando los camiones batea uno atrás del otro”, explicó Nicola.

Según precisó, en menos de una semana colocarán unas 2 mil toneladas de asfalto sobre los nuevos carriles externos, una etapa clave para habilitar próximamente circulación directa hacia Cipolletti y reducir uno de los desvíos más utilizados actualmente.

La obra que empieza a mostrar cambios antes de terminarse

Aunque el proyecto integral todavía continuará durante varios meses, algunas modificaciones ya empiezan a sentirse sobre uno de los accesos más transitados del Alto Valle.

El municipio había previsto inicialmente unos 60 días de desvíos en este tramo, pero finalmente la habilitación parcial llegará en apenas 45 días. Esa reducción en los tiempos se convirtió en uno de los principales indicadores del ritmo que logró tomar la obra.

“Habíamos dicho 60 días de desvíos y estamos en 45 días y ya estamos habilitándolo”, destacó Nicola.

La transformación completa de la Gran Avenida todavía demandará nuevas etapas y trabajos complejos, pero el avance acelerado empieza a cambiar la dinámica en un corredor donde durante años el tránsito, las demoras y los embotellamientos fueron parte de la rutina diaria.