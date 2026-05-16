La ciudad de Neuquén se prepara para habilitar en los próximos días un nuevo acceso directo hacia Cipolletti. La obra sobre la Gran Avenida avanza a ritmo sostenido y permitirá mejorar la conexión entre ambas ciudades del Alto Valle.

El intendente Mariano Gaido recorrió los trabajos junto al secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, y confirmó que la habilitación será antes de lo previsto. Los plazos originales se acortaron de 60 a 45 días.

“Estamos asfaltando la colectora que va a permitir que la semana que viene quede habilitado el acceso y egreso de quienes circulan entre Neuquén y Cipolletti”, afirmó Gaido durante la recorrida.

El municipio ejecuta la obra con ritmo continuo y fondos propios

El jefe comunal destacó que los trabajos se sostienen durante toda la jornada. “Las tareas se realizan mañana, tarde y noche. Hay equipos trabajando las 24 horas”, señaló. También remarcó que la intervención se financia con recursos municipales.

“Demostramos que las obras se pueden hacer en tiempo récord, con presupuesto propio y sin endeudamiento”, sostuvo Gaido. En ese sentido, valoró el rol de las empresas locales que participan del proyecto.

La intervención forma parte del plan “Orgullo Neuquino”, que incluye obras de conectividad, pavimento y desarrollo urbano en distintos puntos de la capital.

Los equipos avanzan con asfalto y nuevos frentes de trabajo

Por su parte, Nicola confirmó que ya comenzó la colocación de las primeras capas de asfalto en el tramo comprendido entre el puente carretero y la calle Primeros Pobladores, identificado como uno de los sectores más importantes de la obra.

“Ya iniciamos el asfaltado y en los próximos días avanzaremos con excavaciones para pilotes. Va a haber un fuerte movimiento de maquinaria”, explicó el funcionario.

Además, precisó que hay varios frentes activos en simultáneo. “Estamos trabajando en distintos sectores y colocando miles de toneladas de asfalto, lo que muestra la magnitud de esta intervención”, indicó.

El nuevo acceso ordena el tránsito y mejora la circulación regional

La obra permitirá descomprimir el tránsito entre Neuquén y Cipolletti, uno de los corredores más utilizados del Alto Valle. La nueva traza facilitará ingresos y egresos más ágiles, con mayor seguridad vial.

Mientras continúan las tareas, las autoridades pidieron circular con precaución en la zona de los puentes carreteros y respetar la velocidad máxima indicada. También se mantienen operativos coordinados para ordenar el tránsito en sectores donde hay intervenciones.

Con la habilitación prevista para los próximos días, la ciudad sumará una conexión clave que impactará en la movilidad diaria y consolidará el crecimiento urbano en uno de los puntos más dinámicos de la región.