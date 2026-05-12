La Municipalidad de Neuquén informó que la obra de pavimentación de la denominada Gran Avenida Mosconi continúa avanzando de manera ininterrumpida luego del ingreso de 32 mil toneladas de material destinadas al desarrollo de los trabajos. Desde el Ejecutivo local señalaron que el abastecimiento garantizará continuidad en las tareas y permitirá acelerar los plazos previstos para una de las obras viales estratégicas de la capital.

Mariano Gaido celebró el ritmo de ejecución de la obra

El intendente Mariano Gaido destacó que el objetivo es sostener el ritmo de ejecución para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad. La obra forma parte del plan de infraestructura vial impulsado por el municipio y apunta a optimizar la circulación vehicular en sectores de gran tránsito.

Según se informó, el movimiento constante de maquinaria y operarios se mantendrá durante las próximas semanas gracias al importante volumen de material incorporado, lo que permitirá evitar demoras en el pavimentado. Desde el municipio remarcaron que la “Gran Avenida” será un corredor clave para vincular distintos sectores de Neuquén y mejorar la accesibilidad.

La Gran Avenida es uno de los proyectos viales más importantes que ejecuta la Municipalida de Neuquén.

En cuanto a la composición técnica del pavimento, Nicola explicó que se busca la máxima durabilidad: “En principio van dos bases negras, va primero una, después otra y la última es una carpeta con una composición distinta que tiene asfalto modificado, es un asfalto especial. Las dos primeras son base negra, es un asfalto normal con una determinada mezcla de material”.

“Esas son dos capas de 4 centímetros cada una y arriba la capa superior, que es la última, esa sí es con asfalto modificado y que es con una prestación superior”, explicó.

La iniciativa se enmarca dentro del plan de obras públicas financiado con fondos municipales, que contempla nuevas avenidas, asfaltado de calles troncales y mejoras en la infraestructura urbana en distintos barrios de la ciudad.

Además, desde la comuna indicaron que este tipo de intervenciones buscan acompañar el fuerte crecimiento poblacional y vehicular que experimenta Neuquén en los últimos años, consolidando nuevos corredores viales para descongestionar otras arterias principales. “Estamos trabajando mañana, tarde y noche en distintos turnos y está rindiendo sus frutos porque venimos muy muy bien con la obra”, concluyó.