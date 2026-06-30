Un estudiante ingresó con un arma al CPEM 6 de Cutral Co y un adolescente resultó herido de un disparo

Un grave episodio de violencia ocurrió este martes al mediodía en el CPEM N° 6 de Cutral Co, donde un estudiante adolescente ingresó al establecimiento con un arma de fuego que se disparó dentro de un aula e hirió a otro alumno de 13 años durante el desarrollo de una clase.

La información fue confirmada oficialmente por el Consejo Provincial de Educación (CPE), que indicó que, tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de actuación previstos para este tipo de situaciones.

Según el comunicado oficial, luego del disparo intervinieron los equipos docentes, de apoyo pedagógico, de gobierno y el personal directivo de la institución. El estudiante que portaba el arma fue apartado y trasladado, junto con el arma de fuego, a otro sector del establecimiento, mientras que el adolescente herido fue asistido y derivado al hospital para recibir atención médica.

Como medida preventiva, el edificio escolar fue evacuado para permitir el trabajo de los peritos y de las autoridades que investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El estudiante herido permanece internado

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que el alumno lesionado, de 13 años, ingresó al sistema público de salud tras el incidente y permanece internado en el área de Pediatría del hospital de Cutral Co.

De acuerdo con el parte médico oficial, el paciente se encuentra clínicamente estable, lúcido y bajo observación, acompañado por su familia.

Los estudios realizados determinaron que sufrió una herida en el segmento distal del antebrazo izquierdo. Las radiografías descartaron lesiones óseas y confirmaron que la lesión comprometió únicamente la piel y los tejidos blandos.

No obstante, los profesionales recomendaron mantener un monitoreo permanente de la evolución neurológica y de la recuperación de la fuerza motora.

Actualmente recibe tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios. Salud informó que, si la evolución no fuera la esperada, se evaluará una intervención quirúrgica para explorar la zona afectada.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo ingresó el arma al establecimiento y las circunstancias en las que se produjo el disparo, desde el Consejo Provincial de Educación confirmaron que continúan desarrollándose las actuaciones periciales correspondientes.