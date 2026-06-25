Personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur-Este llevó adelante una investigación que permitió esclarecer un caso de amenazas calificadas denunciado por el dueño de un taller mecánico de la ciudad de Neuquén. La causa se originó a partir de una denuncia radicada el 10 de junio pasado.

Qué pasó en el taller mecánico

Según consta en las actuaciones, el conflicto se produjo luego de una diferencia entre las partes por trabajos realizados sobre un vehículo utilitario que había sido reparado en el establecimiento. A partir de la denuncia, los investigadores realizaron distintas diligencias y analizaron registros fílmicos vinculados al hecho.

De acuerdo con la pesquisa, las imágenes permitieron observar a una mujer portando un elemento compatible con un arma de fuego antes de retirarse del lugar. Con esos elementos, la Policía identificó a la presunta autora de las amenazas y estableció el domicilio donde vivía.

El allanamiento

La Justicia autorizó la realización de un allanamiento, que fue realizado por los efectivos policiales. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una réplica de arma de fuego tipo pistola de color negro, elemento considerado de interés para la causa.

Además, la mujer señalada como responsable de las presuntas amenazas fue demorada y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, al igual que los elementos secuestrados.La investigación continúa bajo las directivas de la Justicia para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de la involucrada.