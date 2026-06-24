Allanaron la casa de un menor que practicaba tiro y secuestraron 25 armas

Una investigación judicial iniciada tras la difusión de videos en los que un adolescente aparecía practicando tiro en un polígono derivó en un importante operativo en la ciudad de La Plata. Durante el allanamiento, las autoridades secuestraron 25 armas de fuego, municiones y diverso material vinculado a la actividad armamentística.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia luego de que se detectaran imágenes en redes sociales que mostraban al menor manipulando armas y realizando prácticas de tiro. A partir de ese material, los investigadores comenzaron a analizar su entorno y las circunstancias en las que se desarrollaban esas actividades.

Como resultado de las tareas investigativas, se dispuso un allanamiento en una vivienda de la capital bonaerense. Allí, los efectivos encontraron un importante arsenal compuesto por armas cortas, armas largas, municiones de distintos calibres y accesorios relacionados con el uso de armamento.

Según trascendió, los peritos trabajan ahora para determinar la procedencia de cada una de las armas y verificar si cuentan con la documentación correspondiente o si alguna posee pedido de secuestro o antecedentes en otras investigaciones.

La causa busca establecer además cuál era el grado de acceso que tenía el adolescente al armamento secuestrado y si existió algún tipo de conducta que pudiera representar un riesgo para terceros.

Las autoridades remarcaron que el hallazgo no implica automáticamente la comisión de un delito por parte del menor, aunque sí motivó una intervención judicial para esclarecer la situación y determinar eventuales responsabilidades de los adultos a cargo de la custodia de las armas.

Mientras continúan las pericias, el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia, que deberá definir los próximos pasos de una investigación que generó preocupación por la cantidad de armamento encontrado y la participación de un menor de edad en las actividades registradas en los videos.