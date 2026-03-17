Este martes comenzó la segunda edición de “Generación Tecnológica”, un programa impulsado por la Municipalidad de Neuquén que permite a jóvenes y adolescentes de nivel medio recorrer y conocer el funcionamiento del Polo Científico y Tecnológico de la ciudad.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, explicó que la iniciativa surge por indicación del intendente Mariano Gaido.

“Está destinada a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escuelas secundarias de la ciudad, quienes pueden visitar el Polo Científico Tecnológico y conocer su dinámica de trabajo”, señaló.

La funcionaria detalló que el municipio asigna las fechas según la planificación académica de cada establecimiento. En este sentido, destacó la gran convocatoria y detalló que la agenda ya está completa hasta julio.

Además, el municipio se encarga del traslado de los estudiantes desde las escuelas. Al llegar al Polo, son recibidos por un equipo de profesionales que los guía en un recorrido por el edificio, donde se les explica su misión, funciones y el rol que cumple en el desarrollo de la economía del conocimiento.

Durante la visita, los jóvenes participan de propuestas tecnológicas e interactivas. A través de actividades lúdicas, pueden, por ejemplo, proyectar cómo imaginan la ciudad dentro de 30 años, lo que les permite acercarse a herramientas de planificación, diseño y estudio vinculadas a este ámbito.

“Este espacio funciona como un centro educativo que busca formar futuras generaciones de profesionales. También se promueven oficios relacionados con la actividad energética y petrolera, claves para la región”, afirmó De Giovanetti.

Por último, destacó la respuesta de los estudiantes: “Los chicos participan con entusiasmo. Se trata de una propuesta interactiva, con profesionales jóvenes que generan un vínculo cercano. Esto favorece que se apropien del espacio, comiencen a pensar en su futuro académico y reconozcan que en Neuquén cuentan con un lugar que les permitirá formarse de acuerdo con las demandas de la región”.