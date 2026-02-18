Figueroa y Gaido recorrieron el edificio del Polo Tecnológico donde funcionará el Instituto Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y el intendente de la Capital, Mariano Gaido recorrieron esta mañana el edificio del Polo Tecnológico donde funcionará a partir del 16 de marzo el Instituto Vaca Muerta, el cual brindará una formación técnica para realizar diversas tareas vinculadas al desarrollo de la actividad hidrocarburífera en la Provincia.



Entre otras cosas, habrá cursos de operador en perforación, fractura, instrumentos, producción, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico y seguridad operativa.



En diálogo con los medios presentes en el lugar, Mariano Gaido manifestó: “Estamos recorriendo el Instituto Vaca Muerta que es una realidad junto a la fundación y a todas las operadoras. El 16 de marzo se va a inaugurar en el Polo Tecnológico, se llevan a cabo ahora las inscripciones y todas las instalaciones correspondientes, las aulas y simuladores. Es un polo de orgullo argentino, quiero agradecerle al Gobernador el trabajo en equipo para inaugurar una escuela de formación que dará el acompañamiento a la industria desde un polo que se realizó con fondos neuquinos, hablamos de más de 10 millones de dólares invertidos y ahora con las operadoras”.



Por su parte, Rolando Figueroa señaló: “Estamos muy contentos, Mariano tuvo la previsión de poder desarrollar esto en la ciudad, muchas veces no valoramos el trabajo de los neuquinos. Está el desarrollo de toda una comarca petrolera en la región para transformar una zona con recursos en la posibilidad de una transformación económica. Neuquén es la única provincia que sigue creando empleos registrados, no hay trabajos no registrados en esta industria. Todo este crecimiento nos permite seguir formando gente para no abandonar el rumbo que hemos trazado. Tuvimos el apoyo de Horacio Marín, se sumaron diversas compañías”.



Sobre la misma línea añadió: “El Instituto Vaca Muerta es formar a nuestra gente, eso se traduce en números, reducción de pobreza y desocupación. Esto es un paso más para seguir siendo ejemplo para el país. Tenemos visiones compartidas y mirando siempre lo positivo”.



Acerca del transporte público para asistir al instituto, Gaido indicó: “El transporte será con 36 unidades que alcanzarán para recorrer a quienes vienen a estudiar, estará el Boleto Neuquino, hay más de 10.000 inscriptos, en su gran mayoría son neuquinos”.



Rolando Figueroa también expresó: “No es fácil lograr todo esto, hay que tener el espacio, recordemos de dónde venimos, hace dos años teníamos 30.000 planes sociales, hoy hay 7.000. Fuimos transformando planes en formación profesional para la gente. Es un ambiente muy competitivo, no podemos cambiar el gas y el petróleo, perdimos mucho terreno en eso. Somos tomadores de precios y debemos ser competitivos, y por eso hay que formarse. En los yacimientos convencionales, se liberó de Ingresos Brutos y liberando tres puntos las regalías, y en los no convencionales vamos a firmar el RIGI en el upstream para tener estabilidad fiscal. Tenemos una ventana de 30 años para producir y vender, hay que atraer inversiones”.



Finalmente, el mandatario patagónico confirmó que viajará en los próximos días a Estados Unidos para exponer sobre la industria hidrocarburífera en la Provincia.

