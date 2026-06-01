El gobernador Rolando Figueroa encabezó una serie de reuniones en España con representantes de importantes bancos y empresas de los sectores energético, financiero y turístico para exponer las oportunidades de inversión que ofrece Neuquén.

Los encuentros se realizaron en el marco de una agenda destinada a fortalecer vínculos con actores económicos europeos interesados en el desarrollo de proyectos vinculados a Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Según informó el mandatario provincial a través de sus redes sociales, durante las reuniones se presentó una visión estratégica para consolidar a Neuquén como un polo de producción y exportación energética, especialmente a través del desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) destinado a mercados europeos.

El foco puesto en la exportación de GNL

Uno de los principales ejes de las conversaciones fue la posibilidad de avanzar en la exportación de GNL con esquemas de bajas o nulas emisiones de carbono, una demanda cada vez más relevante para los países europeos.

Figueroa destacó que el reciente acuerdo entre YPF y la empresa italiana ENI representa un primer paso para abrir nuevos mercados en Europa y ampliar las oportunidades comerciales para la producción energética argentina.

La estrategia busca aprovechar el creciente interés internacional por fuentes de energía que permitan diversificar el abastecimiento europeo y reducir la dependencia de otros proveedores globales.

Empresas y bancos interesados en conocer la realidad de Neuquén

De acuerdo con la publicación del gobernador, participaron representantes de entidades financieras y compañías vinculadas a distintos sectores económicos.

El interés estuvo centrado tanto en el potencial energético de Vaca Muerta como en otras áreas con posibilidades de crecimiento, entre ellas el turismo y los servicios asociados al desarrollo productivo.

La provincia busca posicionarse como un destino confiable para inversiones de largo plazo, respaldado por infraestructura en expansión y por el crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera.

Un mercado europeo cada vez más relevante

Europa se convirtió en uno de los mercados estratégicos para los proyectos energéticos argentinos tras los cambios registrados en el comercio global de gas durante los últimos años.

En ese contexto, Neuquén intenta ganar protagonismo como proveedor potencial de energía, aprovechando las inversiones previstas en infraestructura de transporte, licuefacción y exportación.

La posibilidad de colocar GNL en mercados europeos representa una oportunidad para incrementar exportaciones, generar divisas y fortalecer la actividad económica regional.

El rol de la Cámara Española de Comercio y la embajada argentina

Figueroa agradeció especialmente la gestión de Sergio Güenaga, representante de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, y del embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, por facilitar el encuentro con empresarios e inversores.

Según expresó el gobernador, estos espacios permiten mostrar el potencial económico de la provincia y generar nuevas oportunidades de desarrollo para los neuquinos.

Qué impacto podría tener para la provincia

Si los proyectos vinculados a exportación de GNL avanzan según lo previsto, Neuquén podría consolidar su posición como uno de los principales centros energéticos de América Latina.

Además de atraer inversiones privadas, el desarrollo de nuevos mercados internacionales podría traducirse en mayor actividad económica, empleo especializado, infraestructura y recaudación para la provincia.

Por el momento no se anunciaron acuerdos específicos derivados de estas reuniones, aunque la provincia continúa impulsando una agenda internacional enfocada en atraer inversiones y ampliar mercados para la producción energética.