Figueroa se reunió con Caputo: el corredor Neuquén-Biobío toma impulso desde Añelo y Pichachén

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa, se reunió este viernes por la mañana en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para ultimar detalles del Encuentro Binacional Neuquén–Biobío que se llevará a cabo los días 10 y 11 de junio. Están previstas distintas actividades en Añelo y en el Paso Fronterizo Pichachén.

El miércoles 10 la actividad central será una recorrida por instalaciones hidrocarburíferas en Vaca Muerta, principal motor energético y económico de la región.

En tanto, el jueves 11 de junio la actividad comenzará con una recorrida por el paso fronterizo Pichachén, punto estratégico de integración bilateral con Chile. Allí las autoridades analizarán aspectos vinculados a los corredores logísticos, cuestiones energéticas y la cooperación regional.

Acerca del encuentro, Figueroa expresó: “Será un encuentro muy importante para avanzar en un proceso de armonización energética e integración regional. Queremos avanzar en un tratado integral de energía para el Cono Sur, que facilite el transporte y la comercialización de energía entre ambos países”.

“También vamos a trabajar sobre el desarrollo del corredor bioceánico, tanto en su perfil turístico como comercial, y en la posibilidad de contar con una aduana de doble cabecera”, expresó Figueroa.

Por último, el mandatario provincial destacó que “todo esto forma parte del proceso de integración que estamos impulsando para ampliar mercados, llenar los ductos y potenciar las exportaciones de gas neuquino”.

Se prevé que participen del encuentro el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.

Por parte de Chile estarán el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Energía, Ximena Rincón González; el ministro de Obras Públicas, Luis de Grange Concha; la presidenta del Senado, Paulina Gómez Urrutia; y el embajador en Argentina, Gonzalo Uriarte; quienes estarán acompañados por autoridades de Neuquén y de la Región del Biobío.