Argentina se consolidó como la principal potencia gasífera de América Latina y el Caribe, impulsada por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta y el avance de los desarrollos shale en la cuenca neuquina. Así lo reveló un informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), que posicionó al país al frente de la producción regional de gas natural durante el inicio de 2026.

Según el reporte, América Latina produjo cerca de 28.000 millones de metros cúbicos de gas natural en enero, un 27% más que en igual período del año pasado. En ese escenario, Argentina explicó el 21% de toda la oferta regional, superando a Trinidad y Tobago, que aportó el 20%, y a Brasil, con el 13%.

El salto argentino se explica principalmente por el desempeño de Vaca Muerta, que ya representa el corazón del crecimiento energético nacional. De los 131 millones de metros cúbicos diarios producidos por el país, el 64% provino de la formación no convencional ubicada en Neuquén.

El desarrollo shale modificó por completo el mapa energético argentino en los últimos años. Además de reducir importaciones de gas y desplazar compras de GNL, Vaca Muerta comenzó a posicionar a Argentina como exportador regional de energía, con crecientes envíos hacia Chile y Brasil.

El informe de OLACDE también mostró que el crecimiento del gas natural en la región avanzó incluso más rápido que el petróleo durante el arranque de 2026. La producción gasífera latinoamericana registró además una suba mensual del 22% respecto de diciembre, reflejando una aceleración de la actividad en distintos países productores.

Sin embargo, detrás del crecimiento argentino aparece un cambio relevante en la composición productiva de Vaca Muerta. De acuerdo con un análisis de la consultora Economía & Energía, el incremento reciente del shale gas estuvo cada vez más asociado al desarrollo petrolero no convencional.

La producción de gas asociado al shale oil aumentó cerca de 7 millones de metros cúbicos diarios durante el último año, impulsada por la expansión de la actividad petrolera. En paralelo, la producción de gas seco mostró una leve caída cercana al millón de metros cúbicos diarios.

Esto refleja una nueva dinámica dentro de Vaca Muerta: el crecimiento gasífero argentino comienza a depender cada vez más de la expansión del petróleo no convencional. A medida que las empresas aceleran inversiones en shale oil para aprovechar mejores precios internacionales y mayores exportaciones de crudo, también aumenta el volumen de gas asociado que surge junto al petróleo.

Detrás de Argentina, el mapa regional mantiene una oferta relativamente concentrada. Trinidad y Tobago continúa siendo uno de los principales exportadores de gas y GNL de América Latina, mientras Brasil sostiene el crecimiento de su producción offshore vinculada a grandes desarrollos marítimos. En un segundo grupo aparecen Perú, con el 11% de la producción regional; Venezuela, con el 10%; y Bolivia, con el 9%. Colombia aportó el 5% y Ecuador alrededor del 1%.

El reporte también destacó el creciente nivel de integración energética regional. Durante enero, el 59% de las importaciones de gas natural en América Latina y el Caribe correspondieron al comercio intrarregional, reflejando una mayor interdependencia entre productores y consumidores.

En petróleo, en cambio, Argentina todavía se mantiene detrás de las principales potencias regionales. OLACDE ubicó al país en el cuarto puesto del ranking latinoamericano, por detrás de Brasil, México y Venezuela, que concentraron cerca del 70% de la oferta petrolera regional.

Aun así, el escenario energético regional comienza a mostrar una nueva configuración: mientras Brasil y Venezuela continúan dominando el mercado petrolero, Argentina emerge cada vez con más fuerza como el principal jugador gasífero de América Latina gracias al potencial de Vaca Muerta.