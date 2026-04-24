María Laura Du Plessis, una referente del MPN que ocupó una banca por ese partido en la Legislatura provincial, durante dos períodos, fue designada subsecretaria Legal y Técnica, del ministerio de Gobierno, por el decreto 559, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Du Plessis presidió la comisión de Energía de la Cámara, desde donde tuvo activa participación, por ejemplo, en el tema de las represas hidroeléctricas; y, entre otras cuestiones impulsó la creación del Registro Único de Personas Condenadas por Delitos de Género. También trabajó activamente en la regionalización de la provincia, y en la comisión intersectorial para la reforma del Código Civil, según se señala en las referencias sobre su trabajo político.

En los fundamentos del decreto de designación, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, se hace mención a que se ha establecido la estructura del Poder Ejecutivo, Ministerios, Secretarías y Subsecretarías, “estableciendo sus respectivas competencias, funciones y responsabilidades”; y que la Ley 3470 modifica la estructura del Poder Ejecutivo, Ministerios, Secretarías y Subsecretarías, fijando sus competencias.

También se indica que por decreto “se determinan las competencias y dependencias de los Ministerios de la Ley Orgánica de Ministerios de la Provincia del Neuquén 3420 y su modificatoria Ley 3470”; y que a través del “Decreto DECTO-2025-1620-E-NEU-GPN” se modifica la denominación de los Ministerios.

Se refiere a que la citada normativa “establece que asiste al Ministerio de Jefatura de Gabinete, la Asesoría General de Gobierno, que es asistida por la Subsecretaría Legal y Técnica; y que por lo tanto “corresponde designar a quien desempeñará la función de Subsecretaria Legal y Técnica durante la presente gestión de gobierno”, poniendo en esas funciones a la diputada mandato cumplido.