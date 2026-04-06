¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 06 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
GANADEROS PATAGONIA

Expectativa total: Bariloche tendrá su primer gran remate ganadero

Con más de 700 animales en juego y fuerte respaldo del sector, la Sociedad Rural de Bariloche se prepara para un evento inédito que busca cambiar para siempre la comercialización de hacienda en la cordillera.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 08:18
PUBLICIDAD
Expectativa total en Bariloche: productores, compradores y consignatarios apuestan a un remate histórico.

San Carlos de Bariloche se prepara para un hecho sin precedentes: el próximo 9 de abril se realizará el primer remate feria de hacienda general en la historia de la Sociedad Rural de Bariloche, un evento que ya genera expectativa en toda la región y que apunta a transformar la dinámica ganadera cordillerana.

En ese marco, la iniciativa comenzó a tomar forma hace más de un año a partir del trabajo conjunto entre la consignataria organizadora y la dirigencia rural encabezada por Leandro Ballerini, con el impulso operativo de Mariano Massini. La meta fue construir un espacio transparente, competitivo y abierto para todos los productores.

Además, el remate aparece como una herramienta clave para ordenar el mercado y generar igualdad de condiciones, permitiendo que tanto pequeños como grandes productores puedan participar sin desventajas, mejorando así las oportunidades de venta y compra en la región.

Por otro lado, el contexto productivo empuja la necesidad de este tipo de iniciativas. La zona cordillerana atraviesa un escenario complejo marcado por la sequía y los incendios, lo que obliga a buscar alternativas que dinamicen la comercialización y permitan sostener la actividad ganadera.

En paralelo, la convocatoria ya muestra números que superan expectativas, con un encierre cercano a los 700 animales provenientes de distintos puntos de la Patagonia. A eso se suma la presencia de compradores de peso y operadores ganaderos que llegarán atraídos por una oferta variada, bajo la conducción del martillero Guillermo Ayerra.

Finalmente, el impacto del remate no se limita a la compraventa de hacienda. Se trata de un movimiento económico que moviliza recursos, genera actividad en la ciudad y posiciona a Bariloche como una nueva plaza ganadera con proyección. Un debut que busca consolidarse y abrir una puerta que, hasta ahora, permanecía cerrada en la región.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD