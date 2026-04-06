San Carlos de Bariloche se prepara para un hecho sin precedentes: el próximo 9 de abril se realizará el primer remate feria de hacienda general en la historia de la Sociedad Rural de Bariloche, un evento que ya genera expectativa en toda la región y que apunta a transformar la dinámica ganadera cordillerana.

En ese marco, la iniciativa comenzó a tomar forma hace más de un año a partir del trabajo conjunto entre la consignataria organizadora y la dirigencia rural encabezada por Leandro Ballerini, con el impulso operativo de Mariano Massini. La meta fue construir un espacio transparente, competitivo y abierto para todos los productores.

Además, el remate aparece como una herramienta clave para ordenar el mercado y generar igualdad de condiciones, permitiendo que tanto pequeños como grandes productores puedan participar sin desventajas, mejorando así las oportunidades de venta y compra en la región.

Por otro lado, el contexto productivo empuja la necesidad de este tipo de iniciativas. La zona cordillerana atraviesa un escenario complejo marcado por la sequía y los incendios, lo que obliga a buscar alternativas que dinamicen la comercialización y permitan sostener la actividad ganadera.

En paralelo, la convocatoria ya muestra números que superan expectativas, con un encierre cercano a los 700 animales provenientes de distintos puntos de la Patagonia. A eso se suma la presencia de compradores de peso y operadores ganaderos que llegarán atraídos por una oferta variada, bajo la conducción del martillero Guillermo Ayerra.

Finalmente, el impacto del remate no se limita a la compraventa de hacienda. Se trata de un movimiento económico que moviliza recursos, genera actividad en la ciudad y posiciona a Bariloche como una nueva plaza ganadera con proyección. Un debut que busca consolidarse y abrir una puerta que, hasta ahora, permanecía cerrada en la región.