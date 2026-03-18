El Gobierno de la provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, informó que se encuentran al día los pagos correspondientes a las líneas de Niñez y Adolescencia, el Programa de Acompañamiento al Egreso y las acciones destinadas a personas judicializadas.

La cartera provincial indicó que estos avances forman parte de un proceso de organización interna orientado a garantizar la presencia del Estado y brindar respuestas concretas a sectores vulnerables.

Cronograma de pagos: fechas clave

El Ministerio precisó que el pago correspondiente al mes de enero se realizará el 18 de marzo, mientras que el 19 de marzo se completará el cronograma, quedando regularizada la situación.

Las líneas destinadas a Personas con Discapacidad y Personas Mayores tendrán acreditaciones los días:

19 de marzo: pagos correspondientes a enero

20 de marzo: pagos correspondientes a febrero

Auditorías y control de recursos

Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano señalaron que continuarán los procesos de auditoría y ordenamiento en todas las líneas de acompañamiento.

El objetivo es fortalecer la transparencia, optimizar el uso de recursos públicos y garantizar que las herramientas estatales lleguen de manera efectiva a quienes las necesitan.

Programa Neuquén Te Acompaña: pagos al día

Por su parte, el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos informó que el programa Neuquén Te Acompaña también se encuentra al día.

Esta iniciativa articula acciones de asistencia, contención, prevención y promoción para mujeres y personas del colectivo LGBT+ en situación de violencia o vulnerabilidad.

El programa se enmarca en las leyes provinciales N° 2785 y 2786, que establecen políticas de protección integral contra la violencia familiar y de género, con intervención interministerial y coordinación con gobiernos locales.