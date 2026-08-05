Feria Internacional del Libro de Neuquén: abrieron las inscripciones para las visitas escolares

La organización de la Feria Internacional del Libro de Neuquén 2026 – Marcelo Martín Berbel informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las visitas escolares al tradicional evento cultural que se desarrollará entre el 14 y el 18 de septiembre. La convocatoria está dirigida a instituciones educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario que deseen participar de una programación especialmente diseñada para acercar a estudiantes y docentes al mundo de la lectura, la literatura y las expresiones artísticas.

Una propuesta educativa para todas las edades

Durante cinco jornadas, los alumnos podrán recorrer distintas actividades distribuidas en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) Neuquén, el Museo Paraje Confluencia y la Sala de Arte Emilio Saraco.

La propuesta contempla encuentros con autores, talleres participativos, espectáculos, narraciones, actividades recreativas y espacios de intercambio que buscan fomentar el hábito de la lectura y el vínculo con la producción cultural.

Desde la organización destacaron que las visitas fueron pensadas como una experiencia educativa integral, en la que los estudiantes puedan aprender, descubrir nuevos autores y compartir actividades junto a sus compañeros y docentes.

Cómo realizar la inscripción

Las instituciones interesadas deberán completar el formulario correspondiente al nivel educativo al que pertenecen. Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial de la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

Los cupos son limitados y se asignarán hasta completar la capacidad disponible en cada una de las salas y actividades programadas.

La Feria Internacionales del Libro de Neuquén busca superar una edición récord

La apertura de las inscripciones escolares se da en el marco de los preparativos de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, que en los últimos años mostró un crecimiento sostenido en convocatoria y participación.

La edición 2026 busca consolidar ese proceso, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad educativa y uno de los eventos culturales más importantes de la capital neuquina, con una programación que reunirá a escritores, editoriales, artistas y referentes de distintos ámbitos de la cultura.