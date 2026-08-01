La XIII Feria Internacional del Libro "Marcelo Martín Berbel" cerró su convocatoria con los números más altos de su historia y confirmó un fuerte crecimiento de cara a la edición 2026. La organización recibió 600 postulaciones, distribuidas entre 150 solicitudes de stands, 250 escritores interesados en presentar sus obras y 200 propuestas culturales para integrar la programación.

El volumen de inscripciones refleja el interés que despierta uno de los principales encuentros culturales de la provincia de Neuquén. A la convocatoria respondieron editoriales, librerías, autores independientes, artistas, instituciones educativas y gestores culturales de distintos puntos del país.

La convocatoria reunió propuestas de distintos sectores

Las actividades inscriptas abarcan charlas, talleres, presentaciones de libros, espectáculos y otras iniciativas destinadas a públicos de diferentes edades. Con ese material, el equipo organizador comenzará ahora el proceso de evaluación para definir la programación definitiva de la feria.

La convocatoria también incluyó la recepción de solicitudes para los espacios de exposición, uno de los sectores con mayor demanda en cada edición del evento.

La organización iniciará la etapa de selección

Tras el cierre de las inscripciones, la organización informó que quienes resulten seleccionados serán notificados por correo electrónico. Ese paso permitirá avanzar en la conformación de la agenda de actividades y en la distribución de los espacios destinados a editoriales, librerías y expositores.

La Feria Internacional del Libro de Neuquén "Marcelo Martín Berbel" se consolidó en los últimos años como uno de los encuentros culturales más importantes del país. Las cifras registradas en esta convocatoria anticipan una nueva edición con una amplia participación de escritores, instituciones y propuestas culturales que llegarán a la capital neuquina.