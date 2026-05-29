Con el fútbol nuevamente instalado en el centro de la escena global, el escritor y periodista Jordi Aguiar Burgos lleva adelante la expansión internacional de Pelota Manchada, una novela negra contemporánea que propone una mirada incómoda sobre el deporte más popular del planeta: la pelota como escenario de negocios, poder, manipulación tecnológica y tensiones políticas globales.

Luego de una exitosa participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el autor neuquino iniciará una gira por España con presentaciones confirmadas en Madrid, Málaga, Valencia y Barcelona, consolidando el crecimiento de una obra que ya circula en librerías de todo el país. “Muy contento de presentar en la Feria del Libro, que uno siempre ha sido un fervoroso lector de esa feria y de repente estar ahí presentando el libro. Son esos placeres que nos dan los libros y la escritura”, expresó Aguiar Burgos durante una entrevista en el programa Entretiempo por AM550.

La obra tuvo además una presentación especial junto a Fernando Signorini, histórico preparador físico de Diego Maradona, donde debatieron sobre el vínculo entre fútbol, cultura y poder, uno de los ejes centrales de la novela.

Pelota Manchada sigue la historia de Joan Ávalos, un periodista radicado en Neuquén que, tras presenciar un asesinato, queda atrapado en una trama internacional donde convergen mafias del fútbol, apuestas clandestinas, algoritmos, inteligencia artificial y operaciones de poder transnacional.

La novela transcurre entre Buenos Aires, distintas ciudades europeas y escenarios de Medio Oriente, recorriendo once ciudades del mundo mientras el protagonista intenta entender quién mueve realmente los hilos detrás del espectáculo deportivo. “El fútbol siempre es un reflejo brutal de la vida y, en estos tiempos, de los cambios sociales, políticos y tecnológicos que estamos viviendo”, explicó el autor.

Según Aguiar Burgos, la novela nació como una continuidad y al mismo tiempo una ruptura respecto de Duelos, el libro publicado en pandemia atravesado por la muerte de Diego Maradona. “Hay continuidades y rupturas, como en todo cambio estético. Duelos emergió en pandemia, en el contexto de la muerte de Maradona, donde todos perdimos algo y a alguien. Pero Pelota Manchada es otra cosa: acá ya entro de lleno en la ficción”, señaló.

El autor explicó que Pelota Manchada sigue la historia de Joan Ávalos, un periodista radicado en Neuquén que, tras presenciar un asesinato, queda atrapado en una trama internacional donde convergen mafias del fútbol, apuestas clandestinas, algoritmos, inteligencia artificial y operaciones de poder transnacional.

El VAR, Qatar y el fútbol como espejo social

Uno de los elementos más fuertes del libro es la presencia del Mundial de Qatar y la irrupción del VAR semiautomático como símbolo de una época atravesada por la tecnología y el control. “La excusa es el Mundial de Qatar y el VAR semiautomático que irrumpió en ese fenómeno. Ya no sabés si festejamos el gol o no. Valoramos la búsqueda de justicia en un juego que es injusto por naturaleza”, reflexionó.

Para el escritor, el fútbol permite discutir mucho más que deporte. “El fútbol nos permite reflejar otras cosas, dar cuenta de otras cosas”, aseguró. En ese sentido, la novela aborda temas como el big data, las apuestas online, las nuevas derechas globales, la ansiedad digital y la transformación cultural generada por las plataformas y los algoritmos.

“Hoy hay tecnologías que modelan la subjetividad y todavía no entendemos del todo cómo. El fútbol, como siempre, es un espejo para entender la época”, sostuvo.

. “El fútbol siempre es un reflejo brutal de la vida y, en estos tiempos, de los cambios sociales, políticos y tecnológicos que estamos viviendo”, explicó. Para el escritor, el fútbol permite discutir mucho más que deporte. “El fútbol nos permite reflejar otras cosas, dar cuenta de otras cosas”, aseguró

Con Fernando Signorini, quien presentó la obra en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Una novela transmedia

Uno de los aspectos más innovadores de Pelota Manchada es su construcción transmedia. El libro no se limita al formato tradicional, sino que expande su universo narrativo a través de códigos QR, videos, perfiles ficticios en redes sociales, documentos apócrifos, audios y piezas audiovisuales que complementan la historia. “Trabajo en comunicación, radio, redes y estrategias. Entonces pensé: ¿por qué un libro no puede desplegarse en otros lenguajes?”, explicó.

El autor señaló además que la novela posee una estructura muy cercana al lenguaje audiovisual contemporáneo. “Tiene una suerte de estructura de guion. Hoy el realismo descarnado está presente en las series y plataformas, y uno escribe atravesado por ese contexto”, afirmó.

Nacido en Valencia, con raíces familiares en Uruguay y radicado desde hace años en la ciudad de Neuquén, Aguiar Burgos construye una narrativa profundamente atravesada por las identidades múltiples, el exilio y la pertenencia cultural. “Tengo tres documentos de identidad y he vivido en tres países, pero el fútbol siempre fue argentino”, dijo durante la entrevista.

Fanático de Boca Juniors, Nacional de Montevideo y Valencia de España, el escritor también recordó el impacto emocional que tuvo en su vida Diego Maradona. “Cuando le cortaron las piernas al Diego, sentí que también me las habían amputado”, confesó.

La gira española también recupera el vínculo construido en 2022 durante la presentación internacional de Duelos, cuando el autor recorrió distintas ciudades europeas fortaleciendo su conexión con lectores y espacios culturales.

Mientras prepara nuevas crónicas vinculadas a Neuquén y ya trabaja en otro policial, Aguiar Burgos sostiene que Pelota Manchada habla de un mundo donde el fútbol dejó de ser solamente fútbol. “El Mundial es la guerra y la política por otros medios”, reflexionó. “Mientras la pelotita corre por el césped, algunos tratamos de que no se manche, mientras otros disfrutan y se benefician de que esté manchada”.

La entrevista a Jordi Aguiar Burgos, autor de "Pelota manchada"