Feria judicial en Neuquén: cuándo es y cómo funcionarán los organismos durante el receso de invierno

A través de su sitio web y perfiles en redes sociales oficiales, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén informó que la feria judicial -también llamada receso de invierno- comenzará a partir del lunes 13 de julio y se extenderá hasta el 24 de julio inclusive.

Cómo funcionarán los organismos durante el receso judicial

Desde el TSJ aclararon que durante el receso invernal, los organismos administrativos y los Juzgados de Paz del Poder Judicial trabajarán de manera habitual, aunque con menor dotación de personal. Los organismos jurisdiccionales mantendrán guardias en los sectores clave y se atenderán casos urgentes.

Qué sucederá en el fuero Penal durante la feria judicial de invierno

En lo que al fuero Penal respecta, desde el TSJ informaron que se realizarán audiencias en causas con personas detenidas o con ejecución de pena, revisiones o impugnaciones a decisiones tomadas por magistrados de garantías y aquellas de carácter urgente.

Se garantiza una continuidad en los servicios esenciales durante la feria

Con el esquema de trabajo informado por el TSJ, el Poder Judicial neuquino asegura la continuidad de los servicios esenciales durante la feria judicial de invierno. El resto de la actividad judicial reanudará su funcionamiento habitual a partir del lunes 27 de julio, es decir, una vez que concluya el receso.