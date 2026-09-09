La tradicional Fiesta Nacional de la Confluencia anunció que su fecha original anunciada hace meses ha sido modificada, sin embargo se mantienen los cuatro días de evento pero en otra semana de 2027.

A través del Decreto N° 0864/2026, publicado en una edición especial del Boletín Oficial Municipal, el Ejecutivo neuquino estableció que la 14° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia tendrá lugar los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2027.

El festival volverá a desarrollarse en su tradicional escenario: el predio del Paseo de la Costa, sobre la Isla 132. La nueva fecha representa un cambio respecto de lo anunciado en julio, cuando desde el Municipio habían anticipado que el evento tendría lugar durante la primera quincena de febrero.

Fiesta de la Confluencia 2027: una sola empresa se presentó a la licitación

El cambio en el cronograma se conoció en paralelo con el avance del proceso de licitación para definir quién estará a cargo de la producción y comercialización del evento.

Este miércoles 9 de septiembre, a las 10, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 14/2026, en la Sala de Reuniones «Cr. Claudio Emir Silvestrini» del Palacio Municipal.

De acuerdo con el acta oficial, solo una empresa presentó una propuesta para hacerse cargo de la organización y explotación comercial de la Fiesta de la Confluencia 2027. La firma que participa del proceso es Concierto Talento S.A..

Ahora, la documentación presentada deberá ser analizada por la Auditoría municipal antes de avanzar con la definición de la licitación.

Qué presentó la empresa para la Fiesta de la Confluencia

Entre la documentación incluida en la propuesta, la firma presentó una póliza de seguro de caución por $240 millones, correspondiente a la garantía de mantenimiento de su oferta económica.

Además, mediante una declaración jurada, acreditó antecedentes en la organización de grandes eventos con una capacidad mínima de 100.000 asistentes.

Otro de los puntos centrales de la propuesta es la programación artística. La empresa incorporó al sobre el listado de artistas que representa y presentó una primera propuesta de grilla para las cuatro noches que tendrá la Fiesta de la Confluencia en febrero de 2027.

La definición de la propuesta y la eventual adjudicación quedarán sujetas al análisis de la documentación y al avance del proceso administrativo.