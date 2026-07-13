La cuenta regresiva para una nueva Fiesta Nacional de la Confluencia ya comenzó. A varios meses de su realización, la Municipalidad de Neuquén publicó el decreto que habilita el llamado a licitación para la producción integral del evento y, al mismo tiempo, confirmó las fechas en las que volverá a desarrollarse el festival que cada verano reúne a miles de personas en la Isla 132.

De acuerdo con el decreto 0660, la edición 2027 se llevará a cabo del 11 al 14 de febrero, manteniendo el formato de cuatro jornadas consecutivas que caracterizó a las últimas celebraciones.

El primer paso para la próxima edición

La publicación del decreto abrió formalmente el proceso para contratar el servicio de producción general del predio, el desarrollo creativo, la estrategia de comunicación y la explotación comercial de los espacios gastronómicos.

La apertura de sobres fue programada para el 17 de julio, a las 10, en la sala Claudio Silvestrini del edificio municipal.

Con ese paso comienza el cronograma administrativo que definirá quién tendrá a su cargo la organización integral de la decimocuarta edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Un modelo que ya está en marcha

El llamado contempla la contratación de una empresa que asuma la producción general del evento, incluyendo aspectos organizativos, comerciales y de infraestructura, un esquema que la Municipalidad viene aplicando a medida que la celebración creció en convocatoria y complejidad.

Mientras el Municipio impulsa el proceso licitatorio y fija las condiciones para el desarrollo del festival, la empresa adjudicataria será la responsable de ejecutar la producción prevista en los pliegos.

Cuatro noches para uno de los eventos más convocantes del país

La próxima edición volverá a realizarse en la Isla 132, escenario que cada verano recibe a artistas nacionales, músicos regionales, emprendedores, propuestas gastronómicas y miles de visitantes de Neuquén y de distintos puntos del país.

Aunque todavía no fueron anunciados los artistas que integrarán la grilla 2027, la confirmación de las fechas marca el inicio de la planificación de uno de los festivales más importantes de la Patagonia.

Un impacto que va más allá del escenario

En la documentación del llamado a licitación también se destacan los resultados alcanzados por la edición anterior.

Según los datos incorporados al expediente, la Fiesta Nacional de la Confluencia generó durante su última realización ingresos por más de 65.000 millones de pesos, además de alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos, cifras que reflejan el movimiento que el evento produce sobre la actividad turística, comercial y de servicios de la ciudad.

Con el proceso licitatorio ya en marcha y las fechas oficialmente definidas, Neuquén empezó a preparar una nueva edición de un festival que, año tras año, amplía su alcance y consolida su lugar entre los encuentros culturales más importantes de la Argentina.