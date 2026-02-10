La Municipalidad de Neuquén se refirió por primera vez a la posibilidad de replicar el Día 4 de la Fiesta de la Confluencia 2026, suspendido el domingo 8 de febrero por un temporal de viento en la Isla 132.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, señaló que “en este momento” la decisión es que la fiesta haya concluido “con sus tres días”, luego de la cancelación de la última jornada.

El evento fue interrumpido en pleno recital de Tizishi, antes de las presentaciones previstas de La Joaqui, Dillom y Trueno, debido a las fuertes ráfagas que afectaron la estructura del predio.

¿Habrá una nueva fecha con los artistas suspendidos?

Pasqualini indicó que, en una etapa posterior, el Ejecutivo municipal evaluará la posibilidad de organizar algún evento adicional.

“A posteriori, veremos si habrá algún evento y qué artistas van a participar”, expresó la funcionaria en contacto con la prensa tras los sorteos pendientes realizados este martes.

En esa jornada se concretaron los sorteos de premios como vehículos eléctricos, una camioneta 4×4 y una vivienda, que habían quedado pendientes dentro del cronograma oficial de la Fiesta de la Confluencia.

Devolución de entradas: cómo sería el proceso

Otro de los puntos centrales es la devolución de las entradas preferenciales adquiridas para el domingo 8 de febrero.

Según explicó Pasqualini, el área legal de la Municipalidad de Neuquén y la productora del evento trabajan junto a la tiquetera Entrada 1 para definir el procedimiento.

“Hay que dar documentación para completar, ver a través de la tiquetera Entrada 1 cuántas personas habían adquirido entradas y cuál es el mecanismo de devolución”, detalló.

La funcionaria adelantó que en los próximos días se comunicará oficialmente cuál será el mecanismo, los plazos y los canales para iniciar el trámite.

Qué se sabe hasta ahora