Con el invierno en su mejor momento y el Cerro Catedral cubierto de nieve, Bariloche ya tiene todo listo para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve. Del 13 al 16 de agosto, la ciudad será escenario de cuatro jornadas repletas de espectáculos gratuitos, actividades tradicionales y propuestas para grandes y chicos que volverán a convertirla en el gran polo turístico de la temporada.

La grilla artística tendrá nombres de primer nivel. Luck Ra, Ángela Leiva, Los Auténticos Decadentes, Turf, Jorge Rojas, Nahuel Penissi, Topa y Sele Vera serán los grandes protagonistas de una programación que se desarrollará principalmente en el Centro Cívico, aunque también llegará al Cerro Catedral, Puerto San Carlos, calle Mitre y otros puntos emblemáticos de la ciudad.

La fiesta comenzará el jueves 13 con food trucks, el tradicional Concurso de Tortas, la entrega de chocolate caliente y la presentación de las candidatas a Reina Nacional de la Nieve. Esa misma noche, Sele Vera abrirá los recitales, mientras que en el Cerro Catedral se vivirá una de las postales más esperadas del invierno con la Bajada de Antorchas, acompañada por un show de luces, música y DJ en vivo.

El viernes será el turno de las colectividades, propuestas gastronómicas, actividades deportivas y recreativas para toda la familia. Sobre el escenario principal se presentarán Topa, Jorge Rojas y Nahuel Penissi, en una jornada pensada para convocar a públicos de todas las edades.

El sábado llegará uno de los días más esperados, con el Tejetón, la Carrera de Mozos, el tradicional Concurso del Pulóver, el Desfile Náutico y el Baile de Colectividades. Por la noche, Ángela Leiva y Luck Ra prometen hacer cantar y bailar al público antes del gran espectáculo de drones que iluminará el cielo de Bariloche.

La celebración cerrará el domingo con el histórico Concurso de Hacheros, la elección de la Reina Nacional de la Nieve y dos recitales que prometen un broche de oro: Turf y Los Auténticos Decadentes. Un nuevo show de drones pondrá punto final a cuatro días de música, nieve, tradición y una ciudad que volverá a demostrar por qué sigue siendo el gran destino del invierno argentino.