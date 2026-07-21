Bariloche ya puso primera para una de las celebraciones más esperadas del invierno. La Municipalidad confirmó la grilla completa de la 55° Fiesta Nacional de la Nieve, que se desarrollará del 13 al 17 de agosto con una fuerte apuesta a los espectáculos musicales, actividades tradicionales y propuestas para toda la familia. Luck Ra, Los Auténticos Decadentes, Ángela Leiva, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Turf, Topa y Sele Vera y Los Pampas serán las principales figuras de una programación que buscará atraer a miles de residentes y turistas.

El anuncio fue realizado por el intendente Walter Cortés, quien presentó el cronograma oficial de una fiesta que volverá a desplegarse en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, como el Centro Cívico, el cerro Catedral y Puerto San Carlos. La propuesta combina recitales gratuitos con las actividades históricas que, desde hace más de medio siglo, forman parte de una de las celebraciones invernales más importantes de la Patagonia.

Entre los espectáculos más convocantes sobresale la presencia de Luck Ra, uno de los artistas del momento en la escena nacional, junto a Los Auténticos Decadentes, históricos referentes del rock y la música festiva argentina que serán los encargados del cierre de la fiesta. También dirán presente Ángela Leiva, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Turf y Topa, mientras que la apertura del jueves 13 estará a cargo de Sele Vera y Los Pampas, músicos nacidos en Bariloche que lograron trascender las fronteras de la región.

Pero la fiesta no girará únicamente alrededor de la música. El cronograma también recupera las postales más tradicionales del evento con el Concurso de Tortas, el Concurso del Pullover y el Tejetón, actividades que tendrán como escenario Puerto San Carlos y que volverán a reunir a vecinos y visitantes en torno a las costumbres que identifican a la celebración.

A su vez, el cerro Catedral volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios de la Fiesta de la Nieve con la tradicional Bajada de Antorchas, que este año estará acompañada por un espectáculo de luces láser y la participación de DJs para cerrar una de las noches más esperadas del calendario.

En paralelo, las calles céntricas serán escenario de otra de las competencias más populares: la Carrera de Mozos, un clásico que cada edición reúne a trabajadores gastronómicos y a cientos de espectadores. Además, las Colectividades Europeo Argentinas volverán a instalar sus tradicionales stands sobre la primera cuadra de la calle Mitre, recuperando un espacio histórico dentro de la celebración.

Como novedad, el lago Nahuel Huapi también tendrá un rol protagónico. Allí se realizará un desfile náutico que culminará frente al Centro Cívico con un espectáculo de drones que promete convertirse en uno de los momentos más impactantes de toda la programación.

Durante la presentación, Cortés aseguró que la ciudad se prepara para vivir "una de las fiestas más brillantes" de los últimos años y destacó el valor que la nieve tiene para la economía local, al considerarla uno de los principales motores del turismo invernal. También remarcó el regreso de las Colectividades al centro de la ciudad, luego de varias ediciones fuera del casco céntrico.

Finalmente, la tradicional elección de la Reina de la Nieve volverá a ocupar un lugar central dentro de la programación. Las candidatas serán presentadas en cada una de las noches del evento y el domingo, durante el espectáculo principal, se realizará la elección de la nueva soberana, una tradición que el actual gobierno municipal decidió reincorporar a la fiesta.

Jueves 13

Concurso de Tortas

Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral

Espectáculo de luces láser, mapping y el cierre de un DJ

Presentación de las candidatas a la Reina y el cierre a cargo de Sele Vera.

Viernes 14

Topa en el Centro Cívico

Jorge Rojas

Nahuel Pennisi.

Sábado 15

El "Tejetón" solidario en el Puerto San Carlos

Carrera de Mozos.

Fiesta de las Colectividades en calle Mitre

Desfile náutico

Concurso del Pullover

Presentación de las reinas invitadas.

Ángela Leiva

Luck Ra

Domingo 16