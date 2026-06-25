La aprobación de la ley que ratificó el acuerdo entre Neuquén e YPF para avanzar con el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) marcó uno de los debates más importantes de los últimos meses en la provincia. Apenas unas horas después de la votación, el gobernador Rolando Figueroa destacó el resultado y aseguró que se trata de una herramienta que permitirá abrir una nueva etapa de desarrollo vinculada a las exportaciones, las inversiones y la expansión de Vaca Muerta.

El mandatario recordó que la negociación demandó más de ocho meses de trabajo y agradeció el respaldo obtenido en la Legislatura. Lo dijo en el marco de la inauguración del asfalto de la calle Pilmaiquén, una obra clave para mejorar el acceso al barrio Terrazas y la conectividad en el norte de la ciudad.

"Es muy importante para la provincia y agradezco la abrumadora mayoría de diputados que permitieron la aprobación de esta ley, que nos requirió más de ocho meses de trabajo y negociación muy dura con YPF, pero que claramente constituye el eslabón de progreso de la provincia del Neuquén", afirmó.

El proyecto que busca ampliar el techo de Vaca Muerta

Para el gobernador, la importancia de la iniciativa radica en que permitirá acompañar el crecimiento de la producción hidrocarburífera con nuevas alternativas de exportación.

Neuquén concentra buena parte del desarrollo energético del país y el proyecto de GNL apunta precisamente a generar las condiciones para que una porción creciente de esa producción pueda llegar a mercados internacionales mediante barcos especializados.

"Si a la productividad marginal la exportamos y de eso tenemos que ampliar el techo para salir en barco con gas y petróleo, tenemos que generar las herramientas para ser competitivos sin que Neuquén pierda, entonces la actividad termina creciendo y da seguridad a cada una de las inversiones que hay que hacer", sostuvo.

La iniciativa aprobada contempla inversiones estimadas en 7.000 millones de dólares para la construcción de la planta y otros 25.000 millones de dólares vinculados al desarrollo productivo asociado al proyecto.

El "tercer hub" que mira hacia la comarca petrolera

Uno de los conceptos más fuertes que dejó Figueroa fue su mirada sobre la reorganización productiva de la provincia a partir del crecimiento de Vaca Muerta.

Según explicó, Añelo se consolidó como el primer gran polo de desarrollo energético y Rincón de los Sauces avanza para convertirse en el segundo. Ahora, el gobernador proyecta una nueva etapa para Cutral Co y Plaza Huincul.

"Ha sido un hito en la historia de la provincia, vamos ya por otra mirada para desarrollar el tercer hub de producción", expresó.

El mandatario vinculó directamente el desarrollo del GNL con la posibilidad de recuperar protagonismo para la comarca petrolera, una región que durante décadas estuvo ligada a la historia de YPF.

"El tercer hub a partir del GNL, es devolver la posibilidad de que en Cutral Co y Plaza Huincul se comience a trabajar como cuando fueron pioneros, y no solo eso, sino la planta separadora de gases, que se ejecuta en la comarca petrolera", señaló.

Obras para acompañar el crecimiento

Figueroa también relacionó la aprobación del proyecto con una serie de obras estratégicas que buscan acompañar la expansión de la actividad energética.

En ese contexto mencionó los trabajos que se ejecutan para fortalecer la conectividad en el norte provincial y mejorar los accesos a las zonas productivas.

"Por eso estamos haciendo la ruta desde Octavio Pico a Rincón, con el acceso norte, la ruta 5. La semana que viene vamos a comenzar con el puente sobre el arroyo Carranza, y vamos a hacer la ruta 8 a Rincón", detalló.

La apuesta oficial es que el crecimiento de la actividad energética tenga un correlato en infraestructura vial y logística para sostener el movimiento de personas, servicios y empresas vinculadas al sector.

Zapala y el desarrollo de un nuevo centro de servicios

La mirada del gobierno provincial no se limita únicamente a las localidades productoras de hidrocarburos.

Durante la entrevista, Figueroa aseguró que ya se trabaja en el desarrollo de un nuevo polo de servicios vinculado a la actividad energética, donde Zapala tendrá un papel central.

"Ya estamos trabajando para desarrollar el hub de servicios, donde estará involucrada la ciudad de Zapala, y así Vaca Muerta impacta favorablemente en la provincia, y se reinvierten los fondos para generar esa transformación", afirmó.

La estrategia busca distribuir el impacto económico de Vaca Muerta en distintas regiones de Neuquén y generar nuevas oportunidades asociadas a la logística, los servicios y la actividad industrial.

Más allá del petróleo y el gas

Figueroa también planteó que el desafío para Neuquén es aprovechar los recursos generados por la actividad hidrocarburífera para impulsar otras áreas de la economía.

"No queremos que nos pase lo que le pasó a Chubut, que después de años de explotación de hidrocarburos, no hay actividades alternativas", sostuvo.

En ese sentido, destacó que la provincia ya avanza en proyectos para ampliar la superficie bajo riego, fortalecer la producción agrícola, potenciar el turismo y mejorar la integración con Chile mediante cinco pasos internacionales pavimentados.

Para el gobernador, la aprobación del proyecto de GNL representa mucho más que una nueva inversión energética. Se trata de una herramienta para sostener el crecimiento de Vaca Muerta y transformarlo en obras, infraestructura y desarrollo para distintas regiones de la provincia durante las próximas décadas.