Neuquén aprobó la ley que impulsa el desarrollo del GNL junto a YPF

La Legislatura de Neuquén aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el gobernador Rolando Figueroa para ratificar el acuerdo firmado con YPF destinado al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL). La iniciativa fue sancionada por 27 votos a favor y 8 en contra, convirtiéndose en una de las decisiones energéticas más relevantes del año para la provincia.

La norma habilita un nuevo esquema de regalías vinculado al precio internacional del GNL y busca generar las condiciones necesarias para concretar inversiones asociadas a la exportación de gas de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios no convencionales del mundo.

El debate se desarrolló este miércoles por la tarde-noche en la Legislatura provincial y expuso dos posiciones contrapuestas: quienes sostienen que el acuerdo permitirá atraer inversiones y ampliar la producción de gas, y quienes advierten que implica una reducción de ingresos futuros para la provincia.

El proyecto apunta a destrabar inversiones por USD 25.000 millones

Durante la sesión, legisladores oficialistas y aliados defendieron la iniciativa al considerar que el principal límite actual para el crecimiento de Vaca Muerta es la capacidad de transporte y exportación.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) sostuvo que el desarrollo del GNL permitirá superar ese cuello de botella mediante infraestructura específica para transportar gas, licuarlo y enviarlo a mercados internacionales. "Lo que estamos discutiendo es si Neuquén está en condiciones de venderle su gas al mundo o no y si Neuquén y el país están en condiciones de ser un jugador importante en el negocio del gas», expresó.

Según los defensores del acuerdo, el proyecto contempla inversiones estimadas en 25.000 millones de dólares, la construcción de un gasoducto dedicado y una capacidad de producción proyectada de 67 millones de metros cúbicos diarios, equivalente a aproximadamente la mitad de la producción actual de gas de la cuenca neuquina.

Además, remarcaron que la infraestructura quedará instalada en la provincia y permitirá ampliar las exportaciones energéticas argentinas.

Cómo funcionará el nuevo esquema de regalías

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la modificación del sistema de cálculo de regalías para el gas destinado a exportación mediante GNL.

Para el gas que se comercialice en el mercado interno continuará aplicándose el esquema tradicional.

Sin embargo, para el gas destinado a licuefacción y exportación, Neuquén atará sus ingresos al índice internacional JKM (Japan Korea Marker), referencia utilizada por los principales mercados asiáticos.

Las regalías quedarán definidas mediante una escala móvil:

7,5% cuando el precio promedio internacional del GNL sea inferior a 16 USD/MMBtu .

cuando el precio promedio internacional del GNL sea inferior a . 10% cuando el valor se ubique entre 16 y 20 USD/MMBtu .

cuando el valor se ubique entre . 12% cuando el precio alcance o supere los 20 USD/MMBtu.

Además, los valores de referencia serán revisados cada tres años para ajustarlos a la evolución de los mercados internacionales.

La oposición cuestionó la baja de regalías

Los principales cuestionamientos provinieron de legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos bloques minoritarios. Lorena Parrilli advirtió que, con los valores internacionales actuales, la provincia cobraría el nivel más bajo de regalías previsto en el esquema.

En la misma línea, el ex secretario de Energía y actual diputado Darío Martínez recordó que durante gestiones anteriores se logró incrementar la producción hidrocarburífera sin modificar los porcentajes de regalías.

El antecedente que marcó el debate energético en Neuquén

Varios legisladores compararon esta discusión con el acuerdo firmado entre YPF y Chevron en 2013 para desarrollar Vaca Muerta.

Desde el oficialismo sostuvieron que aquel convenio también generó fuertes cuestionamientos políticos, pero terminó impulsando el crecimiento de la producción no convencional y consolidando a Neuquén como epicentro energético del país.

El acuerdo aprobado ahora busca replicar esa lógica, aunque orientada específicamente al negocio global del GNL y a la exportación de gas hacia mercados de Asia, Europa y otras regiones.

Qué impacto podría tener para Vaca Muerta

La aprobación de la ley representa un paso clave dentro de la estrategia de posicionar a Argentina como exportador de Gas Natural Licuado. El acuerdo forma parte de una serie de medidas impulsadas durante las últimas semanas por el gobierno provincial y YPF para consolidar el proyecto.

Entre ellas se encuentran la adjudicación de nuevas concesiones hidrocarburíferas destinadas a asegurar el abastecimiento futuro de gas para exportación y la planificación de infraestructura específica vinculada al GNL.

Especialistas del sector sostienen que el desarrollo del GNL podría permitir a Argentina monetizar parte del enorme potencial gasífero de Vaca Muerta, diversificando mercados y reduciendo la dependencia de la demanda regional.

Una carrera por convertir a Argentina en exportador global de GNL

La aprobación de esta ley se produce en un escenario donde Neuquén, Río Negro, YPF y empresas energéticas avanzan en distintos proyectos para exportar gas al mundo.

Durante los últimos dos años se firmaron acuerdos vinculados a terminales de exportación, buques licuefactores y nueva infraestructura asociada al desarrollo del GNL.

La expectativa oficial es que estas inversiones permitan transformar a Argentina en uno de los principales exportadores emergentes de gas natural durante la próxima década.