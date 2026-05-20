Figueroa aseguró fondos internacionales para llevar obras y conectividad a toda la provincia

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa pasó este miércoles por la Casa Rosada en Buenos Aires y firmó, junto con el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo el acuerdo por el cual el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgarán créditos a la Provincia por millones de dólares para desarrollar obra pública.

Del acuerdo entre las partes también fue de la partida el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli.

“El primer programa permitirá desarrollar infraestructura, conectividad vial y la formalización de barrios populares. Beneficiará directamente a 23.100 hogares y de forma indirecta a más de dos millones de personas”, expresó Caputo en una publicación que realizó en su cuenta de X.

Además comentó: “El segundo proyecto mejorará la infraestructura resiliente, permitirá generar empleo en turismo y responder eficazmente ante emergencias. Beneficiará directamente a 290.000 personas e indirectamente a aproximadamente 350.000 habitantes de la Provincia”.

El gobernador Figueroa, por su parte, sostuvo que “seguimos gestionando obras y herramientas con el BID y el Banco Mundial que nos permitan llevar desarrollo a cada rincón de la Provincia. Estos acuerdos significan más conectividad, infraestructura y oportunidades para miles de familias neuquinas”.

“Son dos proyectos muy importantes para la Provincia, que hoy ya cuentan con la garantía y contragarantía del Gobierno nacional para poder llevarlos adelante”, comentó.

“En Neuquén defendemos un modelo de crecimiento con planificación que prioriza a la gente y transforma recursos en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida”, cerró Figueroa en la publicación que hizo en su cuenta de X.

Los créditos

Los créditos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar infraestructura clave para la provincia del Neuquén fueron por US$150 millones y hoy tuvieron el respaldo de autoridades centrales del Ejecutivo nacional.