Neuquén accedió a un crédito de US$150 millones del BID para hacer obra pública

Neuquén accedió a un crédito destinado al desarrollo urbano sostenible por 150 millones de dólares, que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El programa está destinado a obras que faciliten el acceso a servicios esenciales y la integración territorial, entre otros aspectos, que beneficiarán a 23.000 hogares de forma directa y 98.000 de manera indirecta.



La Provincia fue elegida para esta primera operación por los desafíos que enfrenta su rápido crecimiento poblacional, que impacta en la profundización de brechas de acceso a servicios básicos entre sus ciudades y en el incremento de la informalidad urbana.



Esta primera operación financiará obras para aumentar la oferta de servicios básicos como agua, cloacas y electricidad, así como de infraestructura urbana, como redes viales, espacio público y equipamiento comunitario. También está previsto formalizar barrios populares y formalizar la propiedad de la tierra. Además, se fortalecerán las instituciones y gobiernos locales mediante la formación de personal especializado en planificación urbana, entre otras medidas.



Desde la entidad, indicaron que la operación contribuirá al bienestar de más de 23.000 hogares de manera directa, y más de 98.000 de manera indirecta, incluyendo barrios populares y áreas formales con brechas de infraestructura.



Cabe destacar que el Gobierno provincial recientemente creó la Secretaría de Hábitat y Urbanismo, en la órbita del Ministerio de Infraestructura, y se lanzó el programa “Neuquén Habita” para el cual se invertirá 450 millones de dólares que incluye viviendas, loteos con servicios y mensuras. Se trata de una política pública habitacional ambiciosa que pone a las familias y trabajadores neuquinos en el centro del desarrollo provincial y que transformará la realidad de muchas familias.