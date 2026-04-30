Un encuentro enfocado en lo que viene

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantuvo una reunión en Buenos Aires con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para analizar el presente de las inversiones en la provincia y definir los próximos pasos a partir de la implementación del RIGI.

El intercambio se centró en el impacto que ya empieza a mostrar este esquema y en las oportunidades que se abren hacia adelante, especialmente en el desarrollo energético.

“Mantuvimos una reunión con el ministro Luis Caputo donde analizamos el acierto que significó el impulso que dimos a la implementación del RIGI en el upstream”, expresó el mandatario.

Nuevos proyectos en marcha

Durante el encuentro se repasaron las proyecciones que se desprenden del nuevo marco de inversiones. El gobernador adelantó que el escenario abre la puerta a más iniciativas en la provincia.

“Se vienen nuevos proyectos RIGI con más inversiones para Neuquén, que permitirán acelerar el crecimiento y el empleo neuquino”, señaló.

El foco está puesto en sostener el ritmo de expansión que viene mostrando la actividad y en generar condiciones para que ese proceso continúe.

La logística, en el centro de la escena

Otro de los ejes del diálogo fue la necesidad de mejorar la logística para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

Figueroa indicó que se avanzó en este punto como una condición clave para ampliar el desarrollo: “También avanzamos en mejorar la logística y la competitividad”.

El objetivo es que la infraestructura acompañe el volumen de actividad y permita sostener nuevas inversiones en el tiempo.

Un escenario que suma actores

El encuentro en Buenos Aires y los acuerdos vinculados a la educación muestran un esquema en el que se articulan decisiones públicas con participación privada.

Con proyectos en evaluación, mejoras en infraestructura y nuevos aportes para formación, el panorama se ordena con una hoja de ruta que apunta a sostener el crecimiento en uno de los sectores clave de la provincia.