Figueroa defendió la obra pública: “Las viviendas, las rutas y las obras mejoran la vida de la gente”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó este jueves el impacto del desarrollo productivo de Vaca Muerta para la ejecución de la obra pública en todo el territorio. Aseguró que el crecimiento de la provincia es posible porque “hay un pueblo neuquino que está dispuesto a trabajar y a lograr lo que verdaderamente importa, que es que su gente pueda vivir mejor”.

Durante la entrega de 16 viviendas en Zapala, el mandatario provincial sostuvo que “el poder llegar a esta inauguración tiene mucho que ver con qué hacemos con los recursos que nos genera Vaca Muerta”. Señaló que “la provincia de Neuquén ha marcado un cambio. Primero fuimos por más renta petrolera, es fundamental que lo que se genera a partir del gas y del petróleo llegue a toda la provincia. No puede quedar en un solo lugar, no puede quedar para unos pocos”.

Remarcó que “la obra pública, las obras en las escuelas, las obras para cuidar nuestro ambiente, las obras para mejorar las viviendas, creo que son todas importantes, que sirven para que en el metro cuadrado impacte de alguna manera Vaca Muerta”.

Figueroa enumeró las inversiones que se están desarrollando en la región y que tienen impacto directo en la localidad, entre ellas la repavimentación de las rutas provinciales 13 y 46, además la pavimentación de la ruta 20. También destacó la adquisición de equipos para que Vialidad Provincial realice el mantenimiento de los caminos.

Por último, se refirió a obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad y aseguró que “es la obra más importante que va a tener Zapala en cuanto monto y también para el cuidado del ambiente. Estamos haciendo una planta de tratamiento muy importante, pero a su vez vamos a poner hectáreas bajo riego con el tratamiento del agua. Y esos fondos también vienen de Vaca Muerta, sino no lo hubiéramos podido hacer”.

Durante el acto, intendente Carlos Koopmann, agradeció la decisión política del gobernado para finalizar con recursos provinciales las obras que habían quedado paralizadas durante la última gestión. “Son montón de obras que en su momento quedaron truncas en toda la provincia y eso se están viendo que con tu compromiso y con tu decisión política de terminarla se está logrando”, manifestó.

Al finalizar, se llevó adelante la entrega de las 16 viviendas sustentables que fueron diseñadas bajo criterios de eficiencia energética y sustentabilidad ambiental.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia, Ana Servidio, el presidente de ADUS-IPVU, Pablo Dietrich, el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, y el delegado de la región Del Pehuén, Rubén García, entre otros funcionarios provinciales y municipales.