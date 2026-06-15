Las claves que llevaron a Rolando Figueroa al podio de los gobernadores mejor valorados

Según el último informe realizado por la consultora CB Global Data, en el mes de junio de 2026, Rolando Figueroa es uno de los tres gobernadores mejor valorados del país.

De acuerdo a dicha consultora, Neuquén ocupa el segundo puesto entre las 24 jurisdicciones de la Argentina de modo que su gobernador registra al corriente mes una imagen positiva del 54,4%. Solo se ubica por detrás de Salta, ya que Gustavo Sáenz tiene en junio una valoración positiva de 54,6%.

El Top 3 del ranking nacional lo completó el mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien tiene una aprobación popular del 54%.

Hay una serie de lineamientos de la actual gestión provincial que encabeza Figueroa que explican que el exintendente de Huinganco y Chos Malal ocupe el segundo lugar del ranking entre 24 mandatarios de diferentes banderas políticas.

El primero de ellos tiene que ver con la mejor administración de los recursos del Estado desde que comenzó la gestión en diciembre del 2023. Esto es eliminación de gastos superfluos y también, por ejemplo, la quita de las jubilaciones de privilegio para la clase dirigente, con el objetivo de redistribuir los fondos de las arcas provinciales en hacer obras en las áreas que el Gobierno considera prioritarias: educación, salud, seguridad, rutas y servicios públicos.

Acerca de las obras de infraestructura en diferentes áreas que lleva adelante el Ejecutivo provincial, la idea es paliar el déficit de US$4.000 millones que dejó la gestión de Omar Gutiérrez, algo que se apuesta a conseguir en los próximos años.

La inversión educativa también fue clave. En Neuquén se construyeron decenas de escuelas a lo largo y a lo ancho de la Provincia en los últimos dos años y medio, algo que también colaboró en la erradicación de las aulas tráilers que se veían con frecuencia en diferentes lugares del territorio.

Pero la inversión educativa no se vio reflejada solamente en la construcción de escuelas, sino también en la implementación de programas destinados a apoyar financieramente a los estudiantes de distintos niveles, como por ejemplo las becas Gregorio Álvarez.

Neuquén también hizo foco durante la administración actual en la mayor explotación del gas y el petróleo, dos recursos naturales muy valorados que brinda Vaca Muerta, la formación no convencional más importante de la Argentina. Para eso, Figueroa realizó gestiones por distintos países del mundo -entre ellos Estados Unidos, Inglaterra y España- para acercar inversiones extranjeras que potencien el desarrollo de la roca y que también brinden oportunidades laborales para los neuquinos, muchos de los cuales son capacitados para diversas tareas en el Instituto Vaca Muerta que se inauguró hace tres meses.

Con respecto a la mejor administración de los recursos del Estado que se mencionó antes, en Neuquén hoy existe una política de tolerancia cero contra los ñoquis que cobran sin trabajar y también contra los corruptos en la Administración Pública. De hecho, en las últimas horas se concretó el despido de Rodolfo Kaiser, extitular del IPVU.

Otro punto central de la actual gestión en la Provincia tiene que ver con el férreo combate contra el narcotráfico y el microtráfico de drogas, flagelos que están presentes en distintos lugares del territorio y que se están saneando de a poco a partir de operativos que contemplan quema de drogas, destrucción de búnkers y detención de las personas involucradas en la comercialización de sustancias ilícitas.

El plan de pavimentado, repavimentado y licitación de rutas nuevas que está llevando adelante la Provincia, y que contempla más kilómetros de los que se hicieron en toda la historia, mejorará la circulación entre todas las regiones del territorio y potenciará el desarrollo del turismo, hoy la segunda economía más importante de Neuquén (por detrás de la actividad hidrocarburífera), pero que se proyecta como la principal cuando se haya monetizado por completo lo que arroja el subsuelo neuquino.

Falta camino por recorrer, está claro. Rolando Figueroa lleva dos años y medio de gestión y aun le queda un año y medio, período en el cual profundizará los aspectos que se mencionaron en la nota y que hacen a la actual gestión de Gobierno. Eso sí, todavía no está confirmado si buscará la reelección más allá de diciembre del 2027, algo que podría hacer en caso de desearlo pero de lo que evita hablar cada vez que se lo consulta.

Lo que está claro es que el apoyo popular a todas las medidas que se detallaron en la nota se ve reflejado en la imagen positiva que tiene Figueroa en el mes de junio.