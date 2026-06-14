San Martín de los Andes tendrá cuatro nuevas escuelas: “Son muy sentidas por la comunidad”, destacó Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa recorrió varias obras que la Provincia realiza en San Martín de los Andes y la región Lagos del Sur. Fue acompañado por parte de su gabinete de ministros y el intendente Carlos Saloniti.

Una de las obras más significativas que se está llevando adelante en la localidad es ampliación de la EPET número 21, que comprende una superficie total de 294 metros cuadrados con una inversión de $1.405 millones (a valores del mes de junio de 2025). “Este es un lugar clave, porque ahí vamos a emplazar el primer natatorio de San Martín de los Andes. Esta escuela nos llena de orgullo a todo el equipo de Obras Públicas de la Provincia”, expresó el mandatario.

Figueroa remarcó que, al asumir la gestión, el Gobierno se encontró con necesidades de infraestructura muy importantes en la localidad como “faltante de escuelas, imposibilidad de conectarse a la luz y el gas en muchos barrios, falta de pavimento” y por eso se comenzó a trabajar de otra manera.

“Hoy estamos haciendo cuatro escuelas muy esperadas por la comunidad, el centro artístico, un CPEM, y queremos empezar una EPET rápidamente, para lo que estamos buscando el terreno adecuado”, enumeró recordó que se terminaron tres escuelas rurales: la de Lolog, la de Pilpil y la de Lago Hermoso.

El Gobernador anticipó que hay un proyecto para hacer una nueva terminal de ómnibus en la ciudad y al mismo tiempo realizar un centro de convenciones en donde se encuentra actualmente la terminal. “Para eso necesitamos ponernos de acuerdo, estamos avanzando, estamos trabajando muy bien. Creo que un centro de convenciones le va a quitar estacionalidad al turismo y eso nos va a permitir que a todos nos vaya mejor”, explicó.

“Estamos haciendo las rutas que necesita San Martín, mejorando otras que estaban retrasadas, estamos llevando la ruta hasta Lolog, y hasta Meliquina, y tantas otras rutas que son sumamente necesarias”, enfatizó Figueroa.

También se refirió a la circulación vehicular en la ciudad y remarcó que “estamos focalizados en los accesos, porque hoy ingresar a San Martín de los Andes es un problema”. Asimismo, señaló que “es muy importante lograr que el callejón Gingins pueda robustecer la circulación, mejorar las rotondas, fueron muchos años de retraso”.

“Un corazón productivo de San Martín de los Andes como es el Cerro Chapelco fue otorgado a alguien que no realizaba inversiones. Nunca se licitaba, se le terminaba prorrogando la concesión y todos los neuquinos terminábamos pagando cosas que tenía que hacer el concesionario. Poner en orden las cosas muchas veces tiene sus costos, pero creo que es lo que debemos hacer”, aseguró el mandatario patagónico.

La comitiva visitó la construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) número 3, obra estratégica para fortalecer la infraestructura educativa de la localidad y que demandará una inversión superior a los $3.888 millones.

También supervisaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que la dirección provincial de Vialidad ejecuta sobre la Ruta 48, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la rotonda de acceso al Hospital Ramón Carrillo. Y visitaron el predio donde se construyen 34 viviendas, como parte del plan Neuquén Habita.

Luego de recorrer la obra de pavimentación de la Ruta 62 sobre un tramo de seis kilómetros, estuvieron en el aeropuerto Chapelco, que recientemente inauguró las obras de remodelación y ampliación, una intervención estratégica para acompañar el crecimiento turístico de la Región Lagos del Sur y fortalecer la conectividad aérea.

Allí la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, indicó que se trata de “una obra muy esperada y que, sin dudas, cambia la escala y la calidad del aeropuerto; es un antes y un después, con grandes superficies, con materiales de calidad”. En tanto que Max Null, vecino de la localidad y usuario habitual del aeropuerto, expresó: “Yo recuerdo venir de chico acá, cuando el aeropuerto era ese sectorcito muy allá. Venía con mi tío abuelo, Harry Thompson, que era piloto. Ver esto cómo ha quedado es impresionante”.



