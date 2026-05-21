Figueroa destacó el impacto que tendrá el proyecto energético Alivilla en Villa La Angostura

La transformación del proyecto energético que abastecerá de energía eléctrica a Villa La Angostura quedó sintetizada en una definición que el gobernador Rolando Figueroa eligió para ratificar el nuevo rumbo: “No se va a llamar Alipiba, es decir, Alicurá-Pilcaniyeu-Bariloche, se va a llamar Alivilla”. Con esa frase, el mandatario informó la decisión de modificar el esquema previsto originalmente para la línea eléctrica y priorizar una obra orientada a responder a las necesidades de la localidad.

De esta forma, Figueroa explicó ante vecinos de la localidad el anuncio que se concretó esta semana, durante el Foro Internacional de Integración Regional en América Latina y el Caribe, que se realizó en Colombia. Allí el gobierno neuquino llegó a un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar dos obras eléctricas estratégicas: el proyecto Alivilla y el cierre del Anillo Norte.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de entrega de 33 escrituras a familias de Villa La Angostura, una actividad que integró una amplia agenda de trabajo desarrollada por el gobernador en la localidad y que incluyó anuncios vinculados a infraestructura, servicios y educación.

"Nos cansamos de esperar"

Al explicar el cambio, Figueroa repasó una serie de dificultades históricas vinculadas a la provisión de servicios básicos y cuestionó las demoras acumuladas durante años. “Nos cansamos de esperar”, expresó al recordar el proyecto original que contemplaba una línea desde Alicurá hacia Bariloche y que también debía abastecer a Villa La Angostura.

Ahora, replanteó Figueroa: “Va a venir desde Alicurá hasta Villa La Angostura, y desde Villa La Angostura vamos a ir a Villa Traful. Son inversiones de cientos de millones de dólares, pero es una inversión para mejorar la calidad de vida, para que la Villa pueda crecer de otra manera”, aseguró.

El mandatario remarcó además el costo que actualmente implica sostener el abastecimiento energético de la localidad. “Los vecinos de la provincia del Neuquén toda ponen un millón y medio de dólares todos los meses para que Villa La Angostura pueda tener luz”, señaló y sostuvo que resolver los problemas estructurales permitirá destinar esos recursos a otras políticas y continuar reduciendo costos para los usuarios.