Figueroa sobre el Encuentro Binacional: “La idea es brindar la confianza que se rompió cuando Argentina dejó de proveer gas a Chile”

El Encuentro Binacional Neuquén–Biobío se llevará a cabo este jueves 11 de junio, el cual fue reprogramado y trasladado al Espacio Duam en Neuquén capital. Se debe a las condiciones climáticas adversas esperadas en la zona cordillerana, donde iba a realizarse en un principio.

Se mantendrá la agenda vinculada a integración energética, corredores logísticos y cooperación regional entre Argentina y Chile. Sin embargo la programación sufrió modificaciones en función del cambio de locación.

Para profundizar la agenda de integración binacional, el encuentro reunirá a autoridades nacionales, provinciales y regionales de Argentina y Chile, entre ellos el gobernador de Biobío, Sergio Giacaman. Más cerca de la fecha se confirmará el cronograma de actividades y los invitados.

La jornada del 10 de junio se desarrollará según lo previsto en Añelo, donde las delegaciones recorrerán instalaciones vinculadas a Vaca Muerta. En tanto, el encuentro institucional del día siguiente tendrá lugar en la Capital.

Sobre este tema habló el gobernador Rolando Figueroa, en el marco del agasajo que se llevó a cabo esta mañana en Casa Gobierno por el Día del Periodista (que fue ayer). Lo hizo ante la consulta de Dennis Godoy del medio Canal 24/7.

“El miércoles (jornada en Añelo) viene la ministra de Energía de Chile, el embajador del país en Argentina y legisladores chilenos. La idea es brindar la seguridad y confianza que se ha roto cuando Argentina dejó de proveer gas a Chile”, sostuvo Figueroa en primer lugar.

Además expresó sobre la agenda: “Van a recorrer Vaca Muerta y algo importante que estamos haciendo con el gobernador de Biobío (Sergio Giacaman) es el Corredor Bioceánico que pasará por Pichachén, tenemos financiamiento de distintos tramos”.

“Hace falta este tipo de corredores que será turístico, con Zapala será comercial, son muy importantes en su materialización”, dijo Figueroa.

También hizo foco en la consulta acerca de fortalecer el lazo con Migraciones. “El Camino de la Fe creemos que será internacional”, cerró.



