Las condiciones meteorológicas previstas para la zona cordillerana llevaron a la reprogramación del Encuentro Binacional Neuquén–Biobío, que inicialmente iba a realizarse este jueves 11 de junio en el paso internacional Pichachén. Por razones de seguridad y operatividad, las autoridades decidieron trasladar la actividad institucional al Centro de Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén. La modificación busca garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas y evitar inconvenientes derivados de las nevadas y bajas temperaturas que suelen afectar la transitabilidad en los pasos fronterizos durante esta época del año.

La medida tiene especial relevancia para el norte Neuquino, donde el paso Pichachén es considerado una pieza clave para la integración con Chile y para futuros proyectos de conectividad internacional.

Añelo y Vaca Muerta siguen en agenda

Pese al cambio de sede, la jornada prevista para el 10 de junio en Añelo se desarrollará según lo programado. Allí, las delegaciones argentinas y chilenas recorrerán instalaciones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales motores económicos de Neuquén y de la Patagonia.

La visita permitirá mostrar el potencial energético de la región y reforzar el interés de ambos países en avanzar en proyectos conjuntos vinculados a la producción, transporte y exportación de energía. Para la provincia de Neuquén, el fortalecimiento de los vínculos con Chile representa una oportunidad estratégica para ampliar mercados y mejorar la infraestructura logística necesaria para la actividad hidrocarburífera.

Energía, corredores bioceánicos y comercio exterior

El encuentro reunirá a autoridades nacionales, provinciales y regionales de ambos países. Entre los participantes estará el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacamán, además de funcionarios, legisladores y representantes de organismos vinculados a infraestructura, energía y comercio exterior.

La agenda mantendrá los ejes centrales vinculados a la integración energética, el fortalecimiento de corredores logísticos y la cooperación regional. Sin embargo, algunas actividades serán reorganizadas debido al cambio de locación.

El objetivo es avanzar en acuerdos que permitan mejorar la conectividad entre la Patagonia argentina y el sur de Chile, potenciando el intercambio comercial y la circulación de bienes y servicios.

Figueroa apuesta al corredor bioceánico

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó que la reunión constituye un paso importante para profundizar la integración entre ambos países y consolidar proyectos estratégicos para la provincia. Según remarcó, uno de los principales desafíos es avanzar en la consolidación del corredor bioceánico, una iniciativa que podría beneficiar no sólo a Neuquén sino también a localidades de Río Negro, el Alto Valle, el Valle Medio y la Cordillera, facilitando la salida de productos hacia puertos del Pacífico.

La mejora de los vínculos fronterizos también es observada con expectativa por sectores productivos, turísticos y comerciales de ciudades como Neuquén, Cipolletti, Bariloche y otras localidades del interior patagónico.

El paso Pichachén sigue siendo una prioridad para el Norte neuquino

Aunque el encuentro ya no se realizará en la frontera, sino en la capital neuquina, las autoridades ratificaron que el fortalecimiento del paso internacional Pichachén continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda bilateral.

La infraestructura fronteriza es considerada estratégica para impulsar el desarrollo económico del norte neuquino, mejorar la conectividad regional y abrir nuevas oportunidades de intercambio con Chile. En los próximos días se dará a conocer el cronograma definitivo de actividades y la nómina completa de invitados que participarán del encuentro en esta capital.