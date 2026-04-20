El gobernador Rolando Figueroa, y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, no han perdido oportunidad alguna, en las últimas horas, para subrayar que hay un trabajo de “articulación” política entre ambas gestiones, una coincidencia institucional que va más allá de ese formalismo, para registrarse como una actitud concreta que, sin eufemismos, apunta al próximo año electoral.

Este lunes los mandatarios estuvieron en dos actos compartidos. El primero, a la mañana, fue el de la destrucción de una casa, en la calle Bahía Blanca, casi esquina Montevideo, en donde funcionó, durante mucho tiempo, un centro de distribución narco. De ese derrumbe intencional y metafórico, Figueroa y Gaido pasaron, a la tarde, a inaugurar 300 calles pavimentadas en el barrio Z1, uno de los desarrollos más populosos y recientes del oeste capitalino.

Tanto el gobernador como el intendente subrayaron con intención política la confluencia de gestiones, de hechos concretos. Mientras buena parte de la política con intenciones electorales busca separarlos, ellos se muestran juntos y coincidentes. Esto es un hecho político en sí mismo. No verlo, o pretender no verlo, puede pasar por distracción o por intención contraria, pues, objetivamente, en política se muestra lo que se desea y lo que conviene.

Lo cierto es que es una señal cada vez más potente que se instala en el escenario pre electoral: una oferta provincialista muy enfatizada, de quienes lideran dos agrupaciones pluri partidarias, dos frentes, el de la Neuquinidad, por el lado de Figueroa, el de Primero Neuquén por parte de Gaido.

¿Cómo se instrumentará esta confluencia política, sumergida en los nuevos formatos con los que la política se hace en este siglo XXI? Al respecto, una posibilidad es que se confluya en una lista provincial, que llevaría a Figueroa para su reelección; con la posibilidad de que haya distintas ofertas para los candidatos legislativos de cada una de las agrupaciones.

Pero esto, todavía, es terreno de especulaciones; falta, para completar un escenario más completo, que el MPN defina una nueva conducción, integrada por “nuevos” dirigentes, según ha sugerido, a modo de deseo, el actual titular de la convención de ese partido, Jorge Sapag. El presidente de la Junta de Gobierno, Omar Gutiérrez, mantiene, por su lado, un silencio muy disciplinado.

Mientras tanto, Figueroa y Gaido muestran gestión de gobierno, y “articulan” desde sus gestiones, hechos y gestos en común.