Figueroa: “Es muy importante que los recursos del banco se reinviertan en Neuquén”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa destacó que las promociones impulsadas para la temporada invernal forman parte de una estrategia mucho más amplia destinada a fortalecer la economía provincial a partir del desarrollo del turismo. “Trabajamos para que nuestra principal industria genere recursos y circulante, pero esos recursos hay que redistribuirlos. Y donde más nos queremos focalizar es a través del turismo”, afirmó.

El mandatario explicó que las promociones del BPN se complementan con un importante plan de infraestructura que busca consolidar a Neuquén como un destino turístico de referencia durante todo el año. “No va solo en promociones para el invierno; esta es una acción específica. Estamos desarrollando 1.000 kilómetros de rutas con una mirada puesta en crear circuitos turísticos y generar externalidades positivas en cada una de las inversiones del Estado”, sostuvo. La mejora en la conectividad permitirá incrementar la llegada de visitantes y potenciar el desarrollo de nuevas inversiones vinculadas al sector.

Figueroa destacó la construcción del Camino de la Fe, la pavimentación de nuevos pasos internacionales hacia Chile, las inversiones en los centros de esquí y el financiamiento para incorporar cañones de nieve. “Considerábamos importante apuntalar esta temporada de invierno, pero no solo en los centros de esquí, sino también en la capital neuquina y en cada una de las localidades que forman parte de nuestros circuitos turísticos”, expresó, al destacar que el turismo de cercanía también es una prioridad para dinamizar las economías regionales.

Además, el Gobernador resaltó el rol estratégico del BPN como herramienta para acompañar ese crecimiento y mantener los recursos al servicio del desarrollo provincial. “Es muy importante el trabajo que está desarrollando el banco y que sus recursos se reinviertan en la provincia del Neuquén”, afirmó. En esa línea, sostuvo que cada decisión vinculada a la monetización de los recursos de Vaca Muerta tiene como objetivo potenciar el turismo, la producción y el empleo, consolidando una economía más diversificada y con mayores oportunidades para todos los neuquinos.





