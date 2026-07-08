Cuotas sin interés y descuentos en combustible: los beneficios del BPN de cara a las vacaciones de invierno

Se llevó a cabo esta mañana, en el auditorio del Banco Provincia del Neuquén (BPN) ubicado en la calle Independencia al 50 de la capital provincial, la presentación del Programa de Beneficios de la entidad financiera de cara al desarrollo de la temporada invernal en la región, que tiene al producto nieve como su principal atractivo turístico.

El acto contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el presidente del BPN, Gabriel Bosco; entre otros funcionarios provinciales.

La ministra Esteves tomó la palabra en primer lugar y sostuvo que “empieza (mañana) el fin de semana largo que coincide con el comienzo de las vacaciones de invierno de Neuquén y empieza uno de los momentos más importantes para el sector turístico; nos parecía importante empezar con los anuncios que haremos con el BPN a quien le agradecemos que siempre nos está acompañando con el lanzamiento de pases de forma anticipada”.

“No es solo una entidad financiera, sino que acompaña el desarrollo económico y productivo de la Provincia. El turismo de cercanía es muy importante y el banco juega un rol fundamental, queremos contar que estamos trabajando para que turistas de otras provincias y países nos visiten, y eso se ve reflejado en los resultados que estamos teniendo”, expresó la ministra durante su exposición.

En ese sentido continuó: “En julio batimos récord de conectividad con 180 vuelos semanales en los aeropuertos de Neuquén y San Martín de los Andes. Neuquén no es solamente nieve, sino que tendremos actividades en toda la región. Habrá una agenda que queremos consolidar en la Capital, fiestas en el Alto Neuquino, la idea es brindar una oferta que sea variada”.

Dijo también que esperan una temporada de invierno muy buena y que “están todos los cerros con sus puertas abiertas, los cuales consolidan la mayor superficie esquiable del país”.

Luego de eso habló el presidente de la entidad financiera, Gabriel Bosco, quien detalló los beneficios que tendrán los clientes del Banco Provincia del Neuquén.

“Tenemos 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable y seis con VISA y Mastercard para los pases de los centros de esquí de toda la Provincia, también en el alquiler de ropa que se puede pagar en los mismos términos, esto se hace todos los días”, comentó.

Además aclaró: “Con las tres tarjetas hay seis cuotas sin interés todos los días en todas las localidades y en los rubros incluidos en nuestros beneficios, por eso es importante que los comercios se sumen a esta campaña, hablamos de gastronomía, alojamiento, entre otras cosas”, y añadió que “lo extendemos para alojamiento en todos los hoteles a partir de un convenio con el ISSN”.

Por otro lado, Gabriel Bosco manifestó: “Con Gustavo Fernández Capiet (presidente de NeuquénTUR) trabajamos para llevar cuotas sin interés en todos los alojamientos de jueves a domingo en todas las hosterías de la empresa estatal”.

Finalmente se refirió a los descuentos en combustible: “Tenemos descuentos del 25% los martes y una promoción con YPF los miércoles y sábados, hablamos de un tope de hasta $20.000 con un 10% de descuento con tarjetas VISA Y Mastercard”.

“En gastronomía sumamos los miércoles en ciudades turísticas un 25% de descuento con un tope de hasta $12.000 para VISA y Mastercard”, indicó Bosco.