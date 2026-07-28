El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que Vaca Muerta genera recursos que permiten financiar becas, escuelas, hospitales, rutas e infraestructura durante la visita institucional de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a la formación.

El encuentro ocurrió en Neuquén en el marco de la recorrida de Georgieva por Vaca Muerta, uno de los principales desarrollos energéticos no convencionales del mundo. Allí, el mandatario provincial presentó la visión del Gobierno neuquino sobre el impacto económico y social de la actividad hidrocarburífera.

A través de una publicación en la red social X, Figueroa destacó que el desarrollo provincial es resultado del trabajo conjunto entre el Estado, los trabajadores, las empresas, los sindicatos y otros actores vinculados a la producción energética.

Figueroa vinculó a Vaca Muerta con más inversión pública

Rolando Figueroa sostuvo que el crecimiento de la producción energética neuquina tiene un impacto directo en la capacidad de la provincia para desarrollar infraestructura y mejorar servicios.

“Compartimos cómo nuestra Vaca Muerta se convierte en más becas, escuelas, hospitales, rutas e infraestructura para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, expresó el gobernador.

El mandatario planteó que el desarrollo energético no debe medirse únicamente por los niveles de producción de petróleo y gas, sino también por la transformación de esos recursos en políticas públicas.

La visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llegó a Neuquén para conocer uno de los proyectos energéticos estratégicos de Argentina.

La visita puso nuevamente a Vaca Muerta en el centro de la agenda internacional por su potencial para incrementar la producción de petróleo y gas, generar exportaciones y atraer inversiones.

La formación neuquina es considerada una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo y representa uno de los principales activos energéticos de Argentina.

El modelo de desarrollo que plantea Neuquén

Figueroa afirmó que Neuquén apuesta por un esquema basado en tres pilares: producción, trabajo e inversión.

“El desarrollo es posible gracias al esfuerzo de los neuquinos y al trabajo conjunto del Estado, los trabajadores, las empresas, los sindicatos y todos los actores que hicieron realidad el enorme potencial de nuestra provincia”, señaló.

La postura del gobernador apunta a mostrar a Vaca Muerta como una herramienta de crecimiento económico provincial, con impacto en empleo, infraestructura y servicios.