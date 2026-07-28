Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta para conocer su potencial energético

La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva recorrió durante la jornada de hoy Vaca Muerta, la formación no convencional de gas y petróleo más importante de la Argentina, con el objetivo de tener mayores precisiones acerca de su potencial para el desarrollo energético del país.

La directora del organismo financiero internacional arribó al yacimiento de Loma Campana, uno de los más emblemáticos de la formación, acompañada por el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo. Ambos fueron recibidos en el lugar por el presidente de YPF, Horacio Marín.

En una publicación que hizo en su cuenta de X, Marín expresó: “Recibimos a Georgieva, Caputo y sus equipos en Loma Campana, donde les mostramos de primera mano la transformación energética del país y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía”.

Y manifestó: “Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos”.

Según información que constató Canal 24/7, la directora general del FMI fue recibida esta mañana a primera hora en el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén capital por el gobernador Rolando Figueroa, con quien intercambió algún diálogo antes de partir en un helicóptero privado hacia Loma Campana.





