La directora general del FMI ya llegó a Neuquén y visitará un yacimiento de Vaca Muerta

La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva arribó esta mañana a Neuquén donde fue recibida en el Aeropuerto Presidente Perón por el gobernador Rolando Figueroa, en el marco de un intenso operativo policial que contó con la presencia de las fuerzas áreas.

La directora general del FMI llegó acompañada por el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo.

Kristalina Georgieva llegó a Neuquén en un vuelo de la Fuerza Aérea en el marco de un fuerte operativo de Seguridad. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios.

Se espera que, en las próximas horas, la directora del organismo financiero internacional visite Loma Campana, uno de los yacimientos más emblemáticos de Vaca Muerta, la formación no convencional de gas y petróleo más importante del país. Allí sería recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, más allá de la presencia del propio mandatario neuquino.

La visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta marca un hecho histórico ya que es la primera vez que un alto directivo del FMI recorre uno de sus yacimientos.

Cabe destacar que ya se reunió con Rolando Figueroa en las instalaciones del aeropuerto de la capital provincial hace alrededor de media hora, mientras que en las inmediaciones hay mucha presencia de las fuerzas de seguridad, entre ellas Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería.

Tras llegar en un vuelo de la Fuerza Aérea, Georgieva visitará Loma Campana, en Vaca Muerta. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios.

Según supo el equipo de trabajo de Canal 24/7, está presente en el lugar la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Neuquén, Nadia Márquez.

Hay un helicóptero privado a la espera de llevar a los funcionarios a una recorrida aérea por el yacimiento de Loma Campana.

En la jornada de ayer, Georgieva mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei y gran parte de su Gabinete en Casa Rosada, además de encabezar una conferencia de prensa por horas del mediodía con el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo.