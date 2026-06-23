En un gesto de acompañamiento institucional y con el objetivo de garantizar el bienestar de los trabajadores en cada rincón del territorio, el Gobierno de Neuquén otorgará un aporte superior a los $8.000 millones destinado a municipios y comisiones de fomento. Estos fondos extraordinarios permitirán a los gobiernos locales cancelar en su totalidad la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026, beneficiando directamente a cerca de 10.000 empleados municipales en la Provincia.

La medida del Ejecutivo no solo representa un auxilio económico indispensable para las arcas comunales ante compromisos que resultan ineludibles, sino que además cumple con una premisa clave de gestión: lograr la unificación del cronograma de pagos. De este modo, los agentes municipales percibirán el aguinaldo en la misma fecha que los trabajadores de la Administración Pública.

Previsibilidad

Este desembolso demanda una rigurosa ingeniería financiera por parte del Tesoro, priorizando la inyección de liquidez en las economías regionales. Al igualar los tiempos de cobro para los agentes de la administración y de los gobiernos municipales, la Provincia elimina las asimetrías habitualmente ligadas a la capacidad de recaudación de cada localidad, asegurando que el impacto positivo del consumo se distribuya de forma simultánea en todo el entramado neuquino y protegiendo el poder adquisitivo de las familias de los trabajadores locales.

Este respaldo económico es el resultado de una administración responsable de los recursos públicos, orientada a sostener la gobernabilidad local y a respaldar a intendentes y presidentes de comisiones de fomento en el cumplimiento de sus obligaciones laborales básicas, reforzando el sentido federal que caracteriza a la Provincia y que ha quedado plasmado desde el inicio de la gestión del gobernador Figueroa con los sucesivos pactos de gobernanza.





