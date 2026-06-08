El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que el aguinaldo para los trabajadores estatales provinciales se pagará antes de que termine junio. El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa durante las actividades por el Día del Periodista y rápidamente comenzó a impactar sobre uno de los temas más esperados por miles de familias neuquinas en esta etapa del año.

Aunque todavía no se informó la fecha exacta del depósito, el mandatario adelantó que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario será abonada durante la última semana del mes.

La definición llega en días donde muchos trabajadores ya empiezan a reorganizar gastos, compromisos y compras de mitad de año, especialmente en un contexto donde cada movimiento económico tiene impacto directo sobre el consumo y la actividad comercial.

Qué se sabe hasta ahora

El anuncio confirma que la provincia mantiene la previsión de cumplir con el pago dentro de los plazos habituales, algo que también ocurrió el año pasado, cuando el aguinaldo fue depositado el 26 de junio.

La medida alcanzará a trabajadores de toda la administración pública provincial y también repercutirá sobre distintos sectores económicos que esperan el movimiento generado por uno de los ingresos más importantes del semestre.

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante cada semestre del año.

Para la cuota de junio, se toma como referencia el salario más alto cobrado entre enero y junio. En el cálculo se incluyen conceptos remunerativos como horas extras y adicionales salariales.

En el caso de quienes no trabajaron todo el semestre, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado.

Un ingreso que mueve toda la provincia

Cada depósito de aguinaldo genera impacto más allá de los trabajadores estatales. Comercios, supermercados, servicios y distintos sectores económicos suelen registrar mayor movimiento durante los días posteriores al cobro.

En Neuquén, donde el empleo público tiene fuerte presencia en distintas localidades, la confirmación de la fecha aparece como una señal esperada por miles de familias que ya empiezan a mirar el cierre de junio y el comienzo de la segunda mitad del año.