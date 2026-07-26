Figueroa pasó por el Ski Resort de Lago Hermoso y destacó “la calidad de sus instalaciones”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa participó este sábado de una recorrida por el Lago Hermoso Ski Resort, que este año inauguró nueva infraestructura e invita a unas vacaciones de invierno para toda la familia. “Estamos muy orgullosos del Neuquén que tenemos”, manifestó el mandatario.

Las actividades se realizaron junto al dueño del complejo, Patrick Sterverlynck, el gerente comercial, Roich Oriolo, y la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. Las instalaciones ya se encuentran cubiertas de nieve y listas para el disfrute de los visitantes.

Al respecto Figueroa señaló que desde el Ejecutivo “venimos recorriendo los cerros neuquinos que nos han traído la posibilidad que vengan muchos turistas. Estamos en Lago Hermoso, un centro de esquí magnífico, lo estoy conociendo hoy y estoy sorprendido por la forma en la cual lo han armado, el sacrificio, los años de proyección, el profesionalismo, la maquinaria, la tecnología que se tiene y fundamentalmente esas ganas de atender al turista de la mejor manera”.

Por su parte, Esteves manifestó: “Junto al gobernador Rolando Figueroa recorrimos Lago Hermoso Ski Resort y pudimos ver los resultados del trabajo articulado con el sector privado. La provincia se preparó para esta temporada de invierno con inversiones en infraestructura, servicios y conectividad, generando las condiciones necesarias para que los privados sigan invirtiendo, creando empleo y fortaleciendo una actividad turística que impulsa el desarrollo de las distintas regiones de Neuquén”.

El complejo tiene actividades para toda la familia, pero la oferta infantil forma parte de una temporada que llega con importantes novedades en Lago Hermoso Ski Resort. Entre ellas sobresale la incorporación de un nuevo Freestyle Park, equipado con el medio de elevación exclusivo Teleski Megastar, que ofrece circuitos con saltos, cajones y barandas para snowboarders y esquiadores de distintos niveles.

Asimismo, el centro suma los nuevos Snow Camps privados de cuatro días para riders intermedios y avanzados, que incluyen salidas fuera de pista, recorridos por sectores poco explorados de la montaña y video corrección técnica.

La experiencia se completa con las tradicionales cabalgatas blancas, caminatas con raquetas, el Jardín de Nieve y la presencia de Reny, uno de los espacios preferidos por las familias que eligen este centro invernal para disfrutar de la temporada.

Quienes deseen conocer detalles sobre horarios, reservas y tarifas pueden consultar las redes sociales oficiales de Lago Hermoso Ski Resort o ingresar a su sitio web.





