Lago Hermoso Ski Resort: la temporada sigue firme y con más propuestas que nunca

En Lago Hermoso Ski Resort, la temporada de nieve continúa durante septiembre, gracias a las bajas temperaturas previstas y al moderno sistema de nieve de cultivo, que permite seguir fabricando nieve y recibiendo visitantes.

El cerro ofrece opciones para todos los públicos, entre las que se destacan:

Pistas de principiantes con Magic Carpet , ideales para quienes dan sus primeros pasos en la nieve, con su producto estrella, el “Bautismo de Nieve” .

Cabalgatas , una experiencia única para conocer Lago Hermoso desde una perspectiva inigualable.

Silla Cuádruple Pudú , habilitada para peatones, que permite disfrutar de las vistas panorámicas de uno de los lugares más lindos de la Patagonia .

Freestyle Park , para riders que buscan adrenalina y diversión .

Gastronomía patagónica, ideal para cerrar el día en un entorno exclusivo y natural.

Además, Lago Hermoso invita a aprovechar el Spring Break, la oportunidad perfecta para una escapada en familia o con amigos, combinando deporte, relax y entretenimiento en un escenario único de la Patagonia.

La temporada no terminó: aún hay muchas actividades para disfrutar del invierno, y el resort continuará comunicando novedades a través de sus redes sociales.

Acerca de Lago Hermoso

El horario de funcionamiento del cerro es de 10 a 17 horas. Para más información y reservas, ingresar en www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en @lagohermososki.