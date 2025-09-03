¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Septiembre
Lago Hermoso Ski Resort: la temporada sigue firme y con más propuestas que nunca

Lago Hermoso se consolida como destino destacado en la Patagonia para quienes buscan deportes de invierno y paisajes únicos.

Por Redacción

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 17:31
En Lago Hermoso Ski Resort, la temporada de nieve continúa durante septiembre, gracias a las bajas temperaturas previstas y al moderno sistema de nieve de cultivo, que permite seguir fabricando nieve y recibiendo visitantes.

El cerro ofrece opciones para todos los públicos, entre las que se destacan:

  • Pistas de principiantes con Magic Carpet, ideales para quienes dan sus primeros pasos en la nieve, con su producto estrella, el “Bautismo de Nieve”.

  • Cabalgatas, una experiencia única para conocer Lago Hermoso desde una perspectiva inigualable.

  • Silla Cuádruple Pudú, habilitada para peatones, que permite disfrutar de las vistas panorámicas de uno de los lugares más lindos de la Patagonia.

  • Freestyle Park, para riders que buscan adrenalina y diversión.

  • Gastronomía patagónica, ideal para cerrar el día en un entorno exclusivo y natural.

Además, Lago Hermoso invita a aprovechar el Spring Break, la oportunidad perfecta para una escapada en familia o con amigos, combinando deporte, relax y entretenimiento en un escenario único de la Patagonia.

La temporada no terminó: aún hay muchas actividades para disfrutar del invierno, y el resort continuará comunicando novedades a través de sus redes sociales.

Acerca de Lago Hermoso
El horario de funcionamiento del cerro es de 10 a 17 horas. Para más información y reservas, ingresar en www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en @lagohermososki.

