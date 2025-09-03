Lago Hermoso Ski Resort: la temporada sigue firme y con más propuestas que nunca

En Lago Hermoso Ski Resort, la temporada de nieve continúa durante septiembre, gracias a las bajas temperaturas previstas y al moderno sistema de nieve de cultivo, que permite seguir fabricando nieve y recibiendo visitantes.
El cerro ofrece opciones para todos los públicos, entre las que se destacan:
Pistas de principiantes con Magic Carpet, ideales para quienes dan sus primeros pasos en la nieve, con su producto estrella, el “Bautismo de Nieve”.
Cabalgatas, una experiencia única para conocer Lago Hermoso desde una perspectiva inigualable.
Silla Cuádruple Pudú, habilitada para peatones, que permite disfrutar de las vistas panorámicas de uno de los lugares más lindos de la Patagonia.
Freestyle Park, para riders que buscan adrenalina y diversión.
Gastronomía patagónica, ideal para cerrar el día en un entorno exclusivo y natural.
Además, Lago Hermoso invita a aprovechar el Spring Break, la oportunidad perfecta para una escapada en familia o con amigos, combinando deporte, relax y entretenimiento en un escenario único de la Patagonia.
La temporada no terminó: aún hay muchas actividades para disfrutar del invierno, y el resort continuará comunicando novedades a través de sus redes sociales.
Acerca de Lago Hermoso
El horario de funcionamiento del cerro es de 10 a 17 horas. Para más información y reservas, ingresar en www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en @lagohermososki.