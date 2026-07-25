La nieve transformó a Lago Hermoso Ski Resort: ya recibe hasta 800 esquiadores por día y habilita casi todas sus pistas

Las intensas nevadas registradas en las últimas horas en la cordillera neuquina le dieron un nuevo impulso a la temporada invernal en Lago Hermoso Ski Resort, el centro de esquí ubicado sobre la Ruta de los Siete Lagos, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. La acumulación de nieve permitió habilitar gran parte del dominio esquiable y consolidó la llegada de turistas provenientes de distintos puntos del país.

La nieve garantiza más pistas y mayor afluencia de público

"Hoy, después de la nevada de ayer, tenemos casi todas las pistas habilitadas. Vamos a ir habilitando más pistas y acondicionando en los próximos días", destacó Rodrigo "Roich" Oriolo, responsable de Lago Hermoso Ski Resort, para describir el presente que atraviesa el centro de montaña.

La mejora de las condiciones también se refleja en la cantidad de visitantes. Actualmente, Lago Hermoso Ski Resort recibe entre 750 y 800 esquiadores por día, una cifra que confirma el creciente interés por este destino de la cordillera neuquina, que en pocos años logró posicionarse como una alternativa para quienes buscan disfrutar de la nieve en un entorno natural privilegiado.

Lago Hermoso Ski Resort apuesta a combinar esquí, snowboard y actividades recreativas para toda la familia - Foto: Archivo

Amplio horario y actividades para toda la familia

El complejo abre sus puertas todos los días de 10 a 17 y, actualmente, cuenta con tres medios de elevación operativos. Los equipos técnicos continúan trabajando para incorporar nuevas pistas a medida que las condiciones de la nieve así lo permitan.

Ubicado en un entorno de bosques nativos y con vistas privilegiadas al lago que le da nombre, Lago Hermoso Ski Resort apuesta a combinar esquí, snowboard y actividades recreativas para toda la familia. La reciente nevada renovó las expectativas de los operadores turísticos, que esperan una fuerte afluencia de visitantes durante las próximas semanas de vacaciones de invierno.

Con un manto blanco que cubre la montaña y mejores condiciones para la práctica de los deportes invernales, el centro de esquí encara el tramo más fuerte de la temporada con optimismo y la expectativa de seguir incrementando la cantidad de visitantes en los próximos días.