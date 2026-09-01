El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo esta mañana un encuentro en Washington DC, capital de Estados Unidos, con inversores a quienes le presentó el potencial energético que ofrece la provincia producto del desarrollo de Vaca Muerta.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el mandatario expresó: “Encabezamos junto a autoridades nacionales un encuentro con inversores en Washington D.C., donde presentamos las oportunidades y el potencial energético de nuestro país, con especial foco en Neuquén”.

Además comentó: “La transparencia, seguridad jurídica y capacidad instalada que ofrece la Cuenca Neuquina son los pilares de la confianza que permite la llegada de nuevas inversiones”.

Y concluyó: “Agradezco a la Embajada Argentina por el espacio y por acompañarnos en la generación de nuevas oportunidades de inversión que se transforman en desarrollo y trabajo para los neuquinos”.

Reunión con Harold Hamm, dueño de Continental Resources

El gobernador de Neuquén manifestó al respecto: “Volvimos a reunirnos en Washington con Harold Hamm, dueño de Continental Resources, una de las empresas líderes del no convencional que por primera vez salió de Estados Unidos para ingresar a Vaca Muerta con nuevas inversiones. Su llegada demuestra que la seguridad y la previsibilidad generan confianza y atraen nuevos actores”.

Y sentenció: “Estamos abriendo nuevas áreas a la inversión y construyendo un círculo virtuoso de desarrollo. De la mano de Continental, más compañías estadounidenses encuentran en Neuquén un destino confiable para invertir, crecer y generar nuevas oportunidades de trabajo para nuestra gente”.