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DESARROLLO ENERGÉTICO

Figueroa pisa fuerte en Washington: presentó Vaca Muerta ante inversores y salió a buscar nuevos negocios

En una publicación que realizó en redes sociales, el gobernador expresó que “la transparencia, la seguridad jurídica y capacidad que ofrece la Cuenca son los pilares de la confianza que permite la llegada de nuevas inversiones”.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Martes, 01 de septiembre de 2026 a las 12:56
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Figueroa mantuvo esta mañana un encuentro con inversores en Washington DC.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa mantuvo esta mañana un encuentro en Washington DC, capital de Estados Unidos, con inversores a quienes le presentó el potencial energético que ofrece la provincia producto del desarrollo de Vaca Muerta.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, el mandatario expresó: “Encabezamos junto a autoridades nacionales un encuentro con inversores en Washington D.C., donde presentamos las oportunidades y el potencial energético de nuestro país, con especial foco en Neuquén”.

Además comentó: “La transparencia, seguridad jurídica y capacidad instalada que ofrece la Cuenca Neuquina son los pilares de la confianza que permite la llegada de nuevas inversiones”.

Y concluyó: “Agradezco a la Embajada Argentina por el espacio y por acompañarnos en la generación de nuevas oportunidades de inversión que se transforman en desarrollo y trabajo para los neuquinos”.

Reunión con Harold Hamm, dueño de Continental Resources

El gobernador de Neuquén manifestó al respecto: “Volvimos a reunirnos en Washington con Harold Hamm, dueño de Continental Resources, una de las empresas líderes del no convencional que por primera vez salió de Estados Unidos para ingresar a Vaca Muerta con nuevas inversiones. Su llegada demuestra que la seguridad y la previsibilidad generan confianza y atraen nuevos actores”.

Y sentenció:  “Estamos abriendo nuevas áreas a la inversión y construyendo un círculo virtuoso de desarrollo. De la mano de Continental, más compañías estadounidenses encuentran en Neuquén un destino confiable para invertir, crecer y generar nuevas oportunidades de trabajo para nuestra gente”.

 

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