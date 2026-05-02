El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, iniciará una gira por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversiones para Vaca Muerta y asegurar financiamiento para obras clave en la provincia. La agenda combina reuniones con empresas del sector energético y gestiones ante organismos internacionales.

El mandatario viajará primero a Houston, donde participará de la Offshore Technology Conference, uno de los encuentros más importantes a nivel global en la materia. Allí expondrá sobre el potencial de Vaca Muerta y buscará consolidar vínculos con nuevas compañías interesadas en el desarrollo del yacimiento.

Figueroa planteó que la estrategia apunta a ampliar la base de operadores en la cuenca. Según explicó, el crecimiento proyectado de la actividad requerirá más actores y mayores inversiones para sostener el ritmo de producción.

Nuevos inversores para sostener el crecimiento

Durante su estadía en Houston, el gobernador mantendrá reuniones con empresas hidrocarburíferas. El objetivo es mostrar oportunidades concretas en la formación no convencional y generar condiciones para el desembarco de nuevos capitales.

La provincia apuesta a consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos de América Latina. En ese marco, la presencia en foros internacionales se vuelve clave para posicionar el recurso y abrir mercados.

Financiamiento para infraestructura

Luego de su paso por Texas, Figueroa continuará su agenda en Nueva York. Allí mantendrá encuentros con funcionarios y organismos multilaterales de crédito.

El foco estará puesto en conseguir financiamiento para reactivar la obra pública en Neuquén. El gobierno provincial busca sostener proyectos de infraestructura que acompañen el crecimiento del sector energético, especialmente en rutas, servicios y conectividad.

La necesidad de inversión en infraestructura aparece como uno de los principales desafíos para el desarrollo de Vaca Muerta. El incremento de la producción exige mejorar la logística y ampliar la capacidad de transporte.

La gira internacional forma parte de una estrategia más amplia que combina promoción energética y búsqueda de recursos financieros, con el objetivo de consolidar el crecimiento de la provincia en el contexto del desarrollo no convencional.