Neuquén dirá presente en la fecha más emblemática del país

El gobernador Rolando Figueroa participará este martes por la noche de la tradicional Vigilia Patria que se realizará en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, en el marco de las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

La invitación fue realizada por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, y reunirá a mandatarios provinciales, autoridades nacionales y representantes de distintos sectores en uno de los actos más importantes del calendario patrio.

También está prevista la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezará las actividades oficiales junto a los gobernadores invitados.

Un encuentro con fuerte presencia federal

La participación de Figueroa en Tucumán vuelve a mostrar a Neuquén en los espacios donde se debaten y representan los intereses de las provincias, en una fecha que reúne a las máximas autoridades del país.

La ceremonia central se desarrollará desde las 23 en el Museo Casa Histórica de la Independencia, donde se realizará la tradicional Vigilia Patria en homenaje a los protagonistas de 1816.

El acto marcará el inicio de una nueva conmemoración del 9 de Julio, fecha en la que se recuerda la firma de la Declaración de la Independencia y el nacimiento de una Nación soberana.

Dos jornadas cargadas de actividades

Las celebraciones comenzaron este martes con el programa "Homenajeando a la Patria desde Tucumán", desarrollado en la explanada del Palacio de Gobierno provincial, y continuarán por la noche con una función especial denominada "Celebrando la Independencia" en el Teatro San Martín.

El momento más esperado llegará cerca de la medianoche con la Vigilia Patria en la Casa Histórica, donde confluirán autoridades nacionales y provinciales para recibir un nuevo aniversario de la independencia argentina.

El 9 de Julio seguirá con los actos centrales

Las actividades continuarán este miércoles con el tradicional chocolate patrio, el izamiento de la bandera en la Plaza Independencia, el Tedeum en la Catedral de San Miguel de Tucumán y el gran desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio.

Con la presencia de gobernadores de distintas provincias y del presidente Javier Milei, Tucumán volverá a convertirse en el centro de las celebraciones nacionales, mientras Neuquén estará representada por Rolando Figueroa en una de las ceremonias institucionales más significativas del año.