La barda de Neuquén capital volvió a encenderse este fin de semana con una de las propuestas recreativas más convocantes del otoño: el trekking nocturno en Parque Norte, que reunió a más de 5 mil personas en una caminata bajo las estrellas. La sexta edición del evento transformó el circuito de 5,5 kilómetros en una verdadera postal. Con linternas en mano, familias, grupos de amigos y vecinos recorrieron senderos, subidas y descensos que dibujaron una extensa fila iluminada visible desde distintos puntos de la ciudad.

Lejos de una competencia deportiva, la propuesta estuvo pensada como una experiencia compartida, accesible y guiada. El recorrido atravesó sectores de terreno mixto y desniveles moderados que sumaron aventura sin dejar de ser una actividad apta para todas las edades. La inscripción fue libre y gratuita, y estuvo habilitada para personas desde los 7 años, siempre acompañadas por un adulto. Esto permitió una fuerte participación familiar y consolidó al evento como una salida diferente para disfrutar del aire libre.

“El circuito permite que cada participante viva el desafío a su propio ritmo. Es una actividad inclusiva, pensada para disfrutar en familia y con amigos”, expresó el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli. Además, remarcó que el espíritu del trekking no pasa por la competencia: “Hoy no hay ganadores individuales. Los ganadores son todos los que se animaron a venir, a compartir y a disfrutar de esta experiencia única”.

El intendente Mariano Gaido también participó de la jornada y recorrió el circuito junto al equipo municipal. Durante la actividad, destacó que este tipo de propuestas fortalecen el perfil turístico y deportivo de la capital provincial. “Neuquén se consolida como una ciudad turística y deportiva, con propuestas accesibles para todos”, señaló.