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Transitable

Nuevamente está habilitado "con precaución" el Paso Internacional Pino Hachado

Advierten que aún hay hielo y humedad en la calzada, por lo cual piden mantener distancia con los vehículos y no hacer maniobras de sobrepaso.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 12:15
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El paso está nuevamente transitable en este domingo.

Alrededor de las 11 de este domingo 26 Vialidad Nacional anunció que ya se encuentra nuevamente transitable el paso Internacional Pino Hachado para ir de Neuquén a Chile. El mismo había sido cerrado temprano esta mañana debido a nieve y hielo en la calzada, vientos y peligro por caída de piedras.

Actualmente ya se encuentra transitable pero con extrema precaución, para todo tipo de vehículos. La calzada sigue húmeda y con hielo en algunos sectores. El clima está nublado con vientos moderados y siguen advirtiendo por animales sueltos y desprendimiento de rocas en el kilómetro 48.

Por otro lado el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado, transitable para todo tipo de vehículos aunque advierten que la calzada está húmeda por lo cual hay baja adherencia. Por esto piden mantener distancia con otros vehículos y evitar maniobras de sobrepaso.

Se recuerda que Cardenal Samoré abre de 9 a 19 y Pino Hachado de 9 a 18. Se solicita chequear el estado de las rutas antes de comenzar un viaje y prever demoras en la zona por hielo y nieve.

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